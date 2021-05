La fille de Kate et Jon Gosselin, Mady, 20 ans, admet qu’elle est «  triste  » alors que la star quitte l’université

Mady, la fille de KATE et Jon Gosselin, a donné aux fans un aperçu doux-amer de son dortoir alors qu’elle sortait de l’université.

le Jon et Kate Plus 8 La star, maintenant âgée de 20 ans, se prépare pour un nouveau chapitre de sa vie et a capturé le moment marquant dans une vidéo TikTok intitulée «Room tour kinda?»

@ madygosselin / Tiktok

Mady Gosselin a fait visiter son dortoir aux fans alors qu’elle se préparait à déménager[/caption]

La première diapositive a vu le jumeau prendre un selfie à l’aide d’un miroir, se maquiller et porter un sweat à capuche marron.

Dans la légende initiale, elle a écrit: « Des choses dans mon dortoir parce que je déménage et que je suis triste. »

Elle a commencé son montage par une image du «panneau que je n’ai pas volé sur un babillard» avant de passer aux images d’un brouillard et d’une dame assise dans l’herbe.

Mady a dit à ses abonnés en ligne qu’ils étaient des œuvres d’art que ses amis avaient créées pour elle, avant qu’elle ne montre son appréciation pour Dakota Johnson avec une image d’un cœur d’amour à côté d’un cliché de son entretien maladroit avec Ellen DeGeneres.

Getty

Mady est l’une des filles jumelles de John et Kate Gosselin et a évité la vie télévisuelle pour l’université[/caption]

@ madygosselin / Tiktok

Elle a commencé son montage photo avec l’image d’un signe qu’elle « n’a pas » volé[/caption]

Puis suivirent des images de son étagère à livres et un cliché d’une boîte à bijoux à l’aspect vintage qu’elle révéla avoir «obtenu d’une grand-mère lors d’une vente de garage».

La vidéo s’est terminée par un cliché de la colocataire de Mady se blottissant dans une couverture.

Mady avait auparavant abandonné les feux de la rampe de la télé-réalité et échappé à ses parents Jon et KateLa bataille de garde hostile de vivre une vie universitaire normale.

Pendant ses études universitaires, la star a trouvé une nouvelle famille d’amis avec qui passer son temps.

@ madygosselin / Tiktok

Mady a révélé un art adorable que ses amis avaient créé pour elle[/caption]

@ madygosselin / Tiktok

La jeune femme de 20 ans a montré son intellect avec un cliché de ses livres[/caption]

L’ancienne enfant star s’est également révélée fan de TikTok ces derniers temps, en utilisant l’application de médias sociaux pour modéliser un soutien-gorge de sport et un cuissard après avoir acheté les nouveaux articles.

Le mois dernier, la star de télé-réalité a publié un nouvelle vidéo de sa danse à Zanzibar par Billy Joel dans un crop top.

Pendant ce temps en avril, loin de l’université, la maman de Mady Kate, 46 ans, a décidé de faire le grand pas – littéralement, car elle emballé et dirigé vers la Caroline du Nord.

Kate et Jon, 44 ans, ont eu une vilaine bataille de garde et de divorce depuis la fin de leur mariage en 2009 après 20 ans ensemble.

@ madygosselin / Tiktok

Elle a révélé un œil pour un bon achat vintage avec sa boîte à bijoux[/caption]

@ madygosselin / Tiktok

La colocataire de l’université de Mady blottie dans une couverture[/caption]

Après des années de batailles judiciaires, les coparents divisent actuellement lesquels de leurs enfants vivent avec quels parents.

Jon, qui a déjà revendiqué Kate a «torturé mentalement» leurs sextuplés et a secrètement fait admettre son fils Collin dans une institution – affirme qu’elle a nié – a précédemment déclaré qu’il était enfin en paix avec la situation et qu’il soutiendrait ses enfants, peu importe ce qu’ils décident.

«Leah, Aaden, Joel et Alexis, je t’aime. Vous êtes invités à venir, appeler Hannah, Collin », a-t-il conclu.

Au cours des dernières années, l’ancien Jon & Kate Plus 8 La star a obtenu la garde d’Hannah et Collin, après que Kate eut envoyé ce dernier dans un établissement hospitalier et que Jon l’ait fait sortir de là.

Rex

Mady et sa famille ont déjà joué dans la série de télé-réalité Jon & Kate Plus 8[/caption]

Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

Ses parents sont séparés après des années de batailles judiciaires[/caption]

Kate, qui aurait été renvoyée de TLC l’année dernière, a la tutelle légale de leurs quatre autres enfants mineurs – Aaden, Joel, Alexis et Leah.

Mady et sa jumelle Cara sont des adultes légaux et choisissent de rester avec Kate quand elles rentrent de l’université.

En avril, Jon a réclamé ses six enfants, qui vivent avec son ex Kate, « N’a pas contacté»À lui quand il souffrait à l’hôpital avec COVID.

Le récent message de l’étudiante intervient des semaines après avoir révélé qu’elle était «incapable d’aimer».

Getty

Kate et Jon ont laissé leurs enfants choisir avec qui ils veulent vivre[/caption]

Getty

Mady choisit de rester avec maman Kate pendant ses vacances universitaires[/caption]

Mady Gosselin / Tiktok

L’étudiant s’est avéré un utilisateur avide de TikTok ces derniers temps[/caption]





Dans une vidéo TikTok, la star de télé-réalité a admis ses craintes à tous ses milliers de followers.

Dans le clip, elle s’est assise devant des lumières scintillantes dans sa chambre et a dit: « Je pense que les gens me perçoivent », avant de prononcer les mots: « Je suis un sceptique agréable, agréable mais flamboyant. »

Elle a ajouté plus tard: «La personnalité secrète que je pense que je me cache même à moi-même qui me fait profiter des gens et être incapable d’aimer.

« Et ce ne sera qu’une question de temps avant que mes amis et ma famille ne le découvrent et ne me quittent. »