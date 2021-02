La fille de Jon et Kate Gosselin, Mady, 20 ans, danse dans un crop top et donne le doigt du milieu dans la nouvelle vidéo TikTok

Mady Gosselin, 20 ans, de KATE Plus 8, a fait étalage de son ventre plat tout en dansant dans un haut court et en retournant la caméra.

Les fans ne pouvaient pas croire à quel point la fille de Jon et Kate Gosselin avait grandi après l’avoir vue se mettre «en colère» et se mettre le doigt dans une nouvelle vidéo de TikTok.

Mady, qui a été assez active sur la plateforme de médias sociaux vidéo au cours des derniers mois, a publié une nouvelle vidéo de sa danse à Zanzibar par Billy Joel.

Elle a essayé de recréer le défi de danse populaire qui va avec la mélodie, mais la star de télé-réalité a eu un peu de mal à tout faire.

Vêtue d’un jean taille haute, d’un crop top blanc et d’une longue veste en cuir noire, Mady prétendit qu’elle baissait des rideaux, puis utilisa ses pouces pour se pointer du doigt, tout comme les paroles l’indiquaient.

Alors que le rythme reprenait, l’étudiante de 20 ans a tremblé et a secoué ses hanches d’un côté à l’autre.

Quand est venu le temps de changer et de passer à un autre mouvement, elle a semblé gâcher en fronçant les sourcils et en vomissant ses deux majeurs.

Elle a travaillé pour se remettre de l’accident et a terminé la danse en faisant semblant de conduire une voiture, puis en grattant sur sa guitare aérienne, tout en souriant grand et en marchant pour éteindre son appareil photo.

Dans la légende, Mady a déclaré qu’elle avait le cœur brisé à propos de « la surexposition » dans l’éclairage de la vidéo, mais a ajouté qu’elle « ne le referait plus ».

Les fans ne semblaient pas vouloir qu’elle réessaye, car ils étaient amusés par son apparente désordre, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.

Un utilisateur a écrit: « Mon enfance a éteint la caméra nooooo »

Un autre a déclaré: « Voir un enfant Gosselin donner le doigt a fait de ma journée »

UNE Kate Plus 8 fan lui a dit que cela leur donnait «des vibrations de colère de jeunes fous», à quoi la star de la télévision a répondu: «Elle était vraiment en colère, n’est-ce pas.

Les vêtements portés dans la vidéo ont également attiré l’attention de certains fans, mais ce n’était pas le jean ou le crop top, mais les longs vêtements d’extérieur en cuir.

La jeune femme de 20 ans a révélé que c’était en fait une veste pour homme qu’elle avait «économisée».

Un autre adepte de TikTok a dit à Mady qu’elle ressemblait à une actrice du TikTok, l’appelant leur «reine Aubrey Plaza».

Cela a mis en lumière l’ancienne star de TLC, avec sa réponse: « Je vais pleurer de flatterie si cela signifie que vous pensez que je ressemble à Aubrey. »

D’autres ont simplement qualifié Mady de «véritable icône», «incroyable» et «magnifique».

Au cours des derniers mois, Mady’s a également partagé des TikToks d’elle-même en train de chanter et de jouer de la guitare, de danser avec ses frères et sœurs stars de la télé-réalité et de flatter Harry Styles.

Elle a dit elle « a pleuré sous la douche » après son béguin, Harry a couvert ses tatouages ​​pour son rôle dans un nouveau film, Don’t Worry Darling.

L’étudiante de l’Université de Syracuse a également récemment critiqué un troll qui l’a poursuivie pour ne pas porter de masquer en un clin d’œil avec ses colocataires d’université.

Elle a légendé le message: « les gars ne me rôtissent pas pour les lèvres de canard, c’est un réflexe ».

Le troll a commenté: « Joli masque ».

En réponse à ce commentaire, la star de TLC a écrit: « inutile de porter des masques avec les gens avec qui je vis 🙂 ».

L’automne dernier, Mady a applaudi « Hommes effrayants » qui la complimente sur Instagram.

Elle a également révélé dans une vidéo qu’elle était inquiète qu’elle soit «incapable d’aimer» et que tout le monde proche d’elle finira par la «quitter».

Ses préoccupations concernant l’amour et les gens qui partent viennent après ses parents Jon et Kate a divorcé en 2009.

Les deux ont été dans un bataille de garde épique plus de huit enfants au cours de la décennie qui a suivi.