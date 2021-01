La fille de JON et Kate Gosselin, Mady, a admis qu’elle s’inquiétait de «peser sur ses amis» alors que la querelle amère de ses parents faisait rage.

Mady, 20 ans, a enregistré une nouvelle vidéo d’elle-même en répétant: « Bestie, j’ai peur de te demander ça. »

À l’écran, elle a écrit: « Je demande à mes amis une petite faveur parce que j’ai toujours l’impression de les accabler. »

Mady a sous-titré la vidéo TikTok: « S’il vous plaît dites-moi que c’est une expérience universelle ou dois-je chercher une thérapie? »

La star de Kate Plus 8 a pris le clip vocal d’une vidéo virale intitulée I’m Afraid To Ask You Tiktoshh, par un utilisateur appelé Breezysmamager.

Mais les adeptes de Mady n’ont pas tardé à le relier à la querelle en cours entre Kate, 45 ans, et Jon, 43 ans.

L’un d’eux a écrit: « C’est courant, mais dans mon cas, c’est le produit de marcher sur des œufs avec ma famille qui grandit. La thérapie est excellente cependant. Je pense que tout le monde devrait l’essayer. »

Un autre a ajouté: « Je suis sûr que vous devriez chercher une thérapie, mais je pense aussi que c’est courant. »

Un troisième a simplement dit: «C’est la cause de votre traumatisme d’enfance».

Après leur divorce en 2009, Kate et Jon se sont lancés dans une bataille de garde épique sur leurs huit enfants.

Plus récemment, ils se sont constamment disputés pour savoir qui devrait avoir la garde exclusive des six plus jeunes enfants, car l’aîné – Mady et Cara – a maintenant plus de 18 ans, est à l’université et peut prendre ses propres décisions en la matière.

Kate a actuellement Alexis, Aaden, Leah et Joel vivant avec elle, tandis que Hannah et Collin vivent avec Jon.

Plus tôt ce mois-ci, Mady a partagé une vidéo rare d’elle-même et Alexis twerk après qu’ils se soient retrouvés chez Kate pour les vacances de Noël.

Le spectacle de la famille a été arraché à TLC en 2019, après Kate a été accusée de ne pas avoir obtenu la permission de son ex-mari de tourner avec certains des enfants à l’avance.

Elle aurait été licenciée après avoir permis à ses enfants de 15 ans d’être filmés pour l’émission spéciale Kate Plus Date d’octobre 2019, malgré le fait qu’un juge lui ait demandé auparavant la permission de leur père.