La fille de Joan Rivers pense que maman trouverait la culture d’annulation « très frustrante »: « Permettre aux gens d’évoluer »

Joan Rivers aurait fêté ses 90 ans le 8 juin, mais la défunte comédienne célèbre et à la mode aurait probablement gardé les choses plus calmes, selon sa fille.

« Non, cela n’aurait pas été un gros coup dur », a déclaré Melissa Rivers à Fox News Digital. « Elle n’aurait pas apprécié ça. »

« Je pense qu’elle a probablement [would have] Je voulais le passer avec des amis, moi et Cooper [Melissa’s son]. Vous savez, je suis sûr que nous aurions fait quelque chose, mais pas une grande, énorme célébration. »

Il y a un autre honneur à l’horizon pour le regretté comédien qui est un motif de célébration. Joan est intronisée au musée du National Comedy Center, avec une exposition consacrée à sa vie et à son travail.

« Je suis incroyablement honoré et excité qu’elle en fasse partie. C’est un endroit merveilleux pour stocker correctement les archives afin qu’elles soient préservées », a déclaré Rivers.

« Et dans une drôle de tournure du destin, ma mère a été la tête d’affiche de leur festival de comédie en 2011… Et à ce festival, ils ont annoncé qu’ils allaient faire ce musée. Et c’est vraiment sur le métier de la comédie. C’est juste un très bel arc [on it] qu’elle était là quand ça a été annoncé et que les archives vont y être exposées. »

Joan est intronisée à l’occasion de son 90e anniversaire, avec le lancement de l’exposition – avec un élément interactif – en 2025, permettant aux visiteurs de parcourir les archives en détail.

« Joan Rivers était un maître de l’évolution qui a atteint, encore et encore, les sommets du succès dans une industrie qui n’était pas structurée en sa faveur, ouvrant une voie large et claire pour les générations d’artistes qui suivraient », a déclaré le directeur du National Comedy Center. Le réalisateur Journey Gunderson a déclaré dans un communiqué à Fox News Digital. « Elle n’est pas seulement un modèle pour les femmes dans la comédie, mais pour tous les artistes qui souhaitent utiliser le pouvoir expressif de la comédie pour communiquer quelque chose de vital sur la condition humaine. Nous sommes très fiers que le National Comedy Center accueillera Joan Rivers. archives de carrière, afin que nous puissions présenter son travail extraordinaire. »

BIOGRAPHIE : JOAN RIVERS UNE CONTRADICTION MARCHANTE

Joan a sauvegardé et catalogué une grande partie de son matériel, des blagues aux photos en passant par les lettres et plus encore, tout au long de sa carrière. Les fans ont eu un aperçu de son système dans le documentaire de 2010 « Joan Rivers : A Piece of Work », où elle a expliqué son système de classement pour ses blagues.

Ce catalogue de cartes, rempli de 69 000 plaisanteries rapportées pour s’assurer qu’elle ne se répète jamais, pourrait causer des ennuis au comédien de temps en temps.

Indépendamment de ses critiques des célébrités, de la mode ou des deux, Joan a toujours semblé éviter d’être annulée, du moins comme le public le gère aujourd’hui.

Pour Rivers, elle pense que sa mère aurait trouvé le climat comique actuel troublant.

« Je pense qu’elle serait très frustrée », a déclaré Rivers. « Je pense qu’elle serait heureuse que ça revienne vers le milieu à partir de tels extrêmes. »

Connaissant le penchant de sa mère pour la controverse, elle a ajouté : « J’aurais espéré qu’elle aurait bénéficié d’une sorte de droits acquis en n’ayant pas à être aussi politiquement correct, un peu comme Dave Chappelle. Et je pense qu’elle l’aurait fait. Mais je pense que c’est serait incroyablement frustrant. »

REGARDER: LA FILLE DE JOAN RIVERS PARTAGE COMMENT MAMAN RÉAGIRAIT POUR ANNULER LA CULTURE ET L’ÉTAT ACTUEL DE LA COMÉDIE

DAVE CHAPPELLE AURAIT FAIT Exploser SAN FRANCISCO AU SPECTACLE SURPRISE: ‘QU’EST-CE QUE LE F— EST ARRIVÉ À CET ENDROIT?’

« Certaines personnes doivent à juste titre être annulées, d’autres non », a-t-elle déclaré. « Et je pense que nous avons traversé une phase où c’était trop. »

Dave Chappelle a fait face à des réactions négatives et à un tollé continus à propos de blagues qualifiées de transphobes, y compris des émissions en direct annulées. Il a débuté après la sortie de son émission de stand-up, « The Closer », sur Netflix en 2021.

Rivers a donné un autre exemple d’un comédien précédemment confronté à un contrecoup : Kevin Hart.

Hart a été appelé pour des tweets passés et des extraits de stand-up qui étaient considérés comme homophobes lorsqu’il a été annoncé comme l’hôte des Oscars en 2019. En fin de compte, Hart s’est excusé, après s’être excusé pour le contenu des années auparavant, et a démissionné du travail d’hébergement. .

« Le matériel a été sorti de son contexte parce qu’à l’époque [the jokes] était correct », a déclaré Rivers.« Aurait-il fait ces blagues maintenant? Non. Au moment où il a fait ces blagues, c’était bien. Et le public a ri. Et je pense que c’est là qu’elle aurait été frustrée. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis plus la même personne que j’étais il y a cinq ans. »

KEVIN HART PARLE D’ANNULER LA CULTURE APRÈS SON SCANDALE D’HÉBERGEMENT DES OSCARS 2019: « IL EST SUR LA CROISSANCE »

Elle a poursuivi: « Et cela ne signifie pas que les choses que les gens n’ont pas dites étaient fausses, scandaleuses ou offensantes ou quoi que ce soit d’autre. Mais il est très difficile de juger les gens, y compris de vous juger, surtout, de qui vous étiez il y a 20 ans. . La personne que j’étais quand j’ai commencé l’université n’était pas la personne que j’étais quand j’ai quitté l’université. La personne que j’étais quand j’ai obtenu mon premier emploi n’est pas la même personne.

« Je veux dire, les gens doivent évoluer », a-t-elle conclu.

Joan a certainement évolué tout au long de sa vie et de sa carrière, commençant comme comédienne de club dans les années 1950 et 1960, avant de devenir une invitée populaire de « The Tonight Show with Johnny Carson », et de devenir la première femme à animer son propre talk-show. , « The Late Show avec Joan Rivers » en 1986.

Plus tard, elle a également animé un talk-show de jour, « The Joan Rivers Show » de 1989 à 1993, et a remporté un Daytime Emmy pour un animateur de talk-show exceptionnel.

Joan était également bien connue pour ses interviews sur le tapis rouge et ses critiques de mode, animant « Fashion Police » sur E! de 2010 jusqu’à peu avant sa mort en 2014.

Rivers est apparue avec sa mère à plusieurs reprises sur des tapis rouges et dans leur propre série télé-réalité « Joan & Melissa: Joan Knows Best? » au début des années 2010.

LE LIVRE DE STYLE TELL-ALL DE MELISSA RIVERS SUR MOM JOAN NE RETENIT PAS

La mère et la fille partageaient un lien étroit depuis le jour de la naissance de Rivers, et malgré les rigueurs de la célébrité, Rivers a toujours considéré sa mère comme une mère, et une journée sur le plateau était une journée au bureau.

« Eh bien, bien sûr, vous vous rendez compte que votre famille n’est pas comme les autres familles », a-t-elle déclaré. « Cela a frappé mes amis qui étaient venus avec moi [to set], même quand nous étions petits, comme c’était différent. Mais encore une fois, pour moi, c’était aller au bureau. »

« Tout le monde dit : ‘Quand as-tu réalisé que ta mère était célèbre ?’ C’est comme si vous ne le faisiez pas. Vous vous dites simplement : « Eh bien, c’est ce qu’ils sont et c’est ce qu’ils font. » »

Le public de Joan Rivers était également très différent des Joan Rivers que sa fille voyait à la maison.

REGARDER: LA FILLE DE JOAN RIVERS, MELISSA, SUR LA GRANDEUR AVEC UNE ICÔNE

Rivers a déclaré que la « sensibilité » de sa mère surprendrait le plus les gens. Elle a noté « à quel point elle était vulnérable, à quel point elle était sensible. La personne que vous avez vue sur scène n’était pas la personne qu’elle était dans la vraie vie. La meilleure façon de l’expliquer était que, jusqu’au jour de sa mort, on a répondu à son téléphone personnel. ‘Résidence Rosenberg.’ Cela vous dit tout. »

La «résidence Rosenberg» fait référence au défunt mari de Joan et au père de Rivers, Edgar Rosenberg, décédé par suicide en 1987. Joan est sortie après sa mort, mais ne s’est finalement jamais remariée.

MELISSA RIVERS RETROUVANT LE RIRE APRÈS LA MORT DE MOM JOAN RIVERS: « LE CHAGRIN EST UNE ÉMOTION UNIVERSELLE »

Tout au long de leur vie, Rivers et sa mère ont connu des hauts et des bas dans leur relation, mais elle a dit qu’elle était « chanceuse » d’être en bonne place avec sa mère lorsqu’elle est décédée subitement à 81 ans, à la suite d’une procédure médicale bâclée.

« Je pense que ce qui reste avant tout dans mon esprit, c’est que lorsqu’elle est décédée, nous étions dans un grand espace, et je l’ai dit dans mon livre, [that] nous avons tous les deux eu de la chance que je sache qu’elle m’aimait, et elle savait que je savais qu’elle m’aimait et que je l’aimais et qu’elle savait que je l’aimais. »

« Il n’y avait plus rien à dire. Les gens disent toujours : ‘As-tu senti que tu avais encore besoin de lui dire quelque chose ?’ Et j’étais comme, ‘non.’ Nous savions tous les deux à quel point nous comptions l’un pour l’autre. Et je pense que j’en suis très béni. Il n’y avait pas de travail inachevé, rien de non-dit. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a poursuivi en ajoutant: « Je veux dire, il y avait beaucoup plus à dire. Mais j’ai trouvé un grand réconfort là-dedans au fil des ans, surtout parce que c’était si différent qu’avec mon père. »

L’héritage de Joan en tant que comédienne – elle a même sa propre figurine d’action – continue d’inspirer la prochaine génération et de laisser un impact.

La comédienne et pionnière Carol Burnett a déclaré dans un communiqué à propos de l’intronisation de Joan au National Comedy Center : « Joan était l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais rencontrées et une amie depuis des décennies. C’est merveilleux de savoir que ses archives rejoindront le National Comedy Center. , un musée unique en son genre imaginé par nul autre que Lucille Ball : une femme que Joan et moi aimions et admirions beaucoup. »

« Ces archives sont inestimables non seulement pour l’histoire de la comédie mais aussi pour les femmes dans l’art. Joan était une pionnière, une icône, une véritable légende », a déclaré l’humoriste Margaret Cho. « J’ai eu la chance de la connaître et de l’appeler une amie. Pouvoir voir sa vie dans des blagues est un immense honneur. »

Le juge et comédien « America’s Got Talent » Howie Mandel a également partagé son enthousiasme pour l’honneur de Joan.

« Joan Rivers a joué un rôle déterminant dans ma carrière personnelle, mais plus important encore, elle reste une pionnière emblématique de toute comédie stand-up. Elle a constamment repoussé les limites du matériel, des plates-formes et du genre. À peu près tout ce que nous voyons aujourd’hui dans la comédie a un lien d’une certaine manière à Joan », a-t-il dit.

REGARDER: LA FILLE DE JOAN RIVERS DISCUTE DU NOUVEL HONNEUR DE MAMAN SUR CE QUI AURAIT ÉTÉ SON 90E ANNIVERSAIRE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il y a aussi plus à voir dans les archives de Joan, non seulement au musée du National Comedy Center, mais dans un prochain coffret de 4 CD de son travail, intitulé « Joan Rivers – The Diva Rides Again », avec cinq heures de enregistrements inédits de sa comédie tout au long de sa carrière. Le coffret, qui est actuellement disponible en précommande, sortira le 18 août 2023.

Cependant, comme Rivers l’a noté, elle espère qu’on se souviendra de sa mère « évidemment pour son sens de l’humour », mais aussi pour son « intelligence et qu’elle était incroyablement philanthropique ».

Le National Comedy Center est situé à Jamestown, New York. Les billets pour le centre sont disponibles sur comediecenter.org