La fille de Jessica Simpson utilise le souhait d’anniversaire de Joe Simpson après un diagnostic de cancer des os

Jessica Simpson se délecte de toutes les bonnes nouvelles que sa famille a reçues ces derniers jours, y compris une mise à jour sur le pronostic du cancer des os de son père Joe Simpson.

S’adressant à son Instagram pour célébrer le 11e anniversaire de sa première-née, sa fille Maxwell (Maxi) Drew, Simpson a décrit le vœu que son enfant a fait en soufflant ses bougies.

« Elle m’a dit après avoir soufflé SES 11 bougies… » J’ai fait un vœu qui était pour moi et toi et en fait toute la famille « », a écrit Simpson à côté d’une photo de sa fille la soulevant dans les airs.

Trois jours après sa fête, Simpson dit que sa fille l’a entendue lire un message texte qu’elle avait reçu de son père, Joe Simpson, incitant la fille d’anniversaire à partager son souhait avec sa famille élargie.

Simpson partage que sa mère et l’ex-femme de Joe, Tina, ont dit à Maxi Drew « de le partager avec tout le monde si elle le voulait, surtout si cela s’était déjà réalisé ».

« Le souhait d’anniversaire de Maxwell était que le traitement contre le cancer des os de Papa Joe fonctionne. Il a fonctionné », a écrit Simpson, tout en révélant le diagnostic de son père.

« Merci Maxi Drew d’avoir transmis votre souhait à notre famille et, plus important encore, à mon père. Vous êtes fascinant, inébranlable, intelligent, passionné, généreux, aimant, dévoué, inspirant, séduisant, confiant, empathique, puissant, intuitif, beau, DÉTERMINÉE, éclairée et PLEINE D’ÉMERVEILLEMENT », a écrit la fière maman.

« La foi d’un enfant est ce qui nous maintient tous en VIE », a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas la première fois que Joe lutte contre le cancer.

En 2017, il a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate, subissant une intervention chirurgicale et une radiothérapie.

« Je me sens bien. Je l’ai battu. Je n’ai aucun cancer », avait-il déclaré à Us Weekly à l’époque. « Je suis passé du stade IV au cancer. »

Malgré une relation tumultueuse avec son père, Simpson a célébré Joe lorsqu’il a eu 65 ans en février.

« Joyeux 65e anniversaire papa !!! Le fait d’être aimé par toi a donné un sens à ma vie », a-t-elle écrit sur Instagram.