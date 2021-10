La fille de Jessica Simpson, 9 ans, a des chaussures plus grandes qu’elle : « Je n’ai jamais eu à porter mes Jimmy Choos »

Maxwell, la mini-moi de Jessica Simpson, grandit si vite ! La chanteuse s’est ouverte dans une nouvelle interview sur la façon dont le style de la fillette de neuf ans « l’inspire ».

Jessica Simpson a révélé à quelle vitesse ses enfants grandissent ! La maman de trois enfants, qui partage Maxwell, 9, As, 8 et Birdie, 2, avec mari Eric Johnson, ouvert à Personnes sur le style unique de son aîné. « [Her] le sens de la mode m’inspire quotidiennement », a déclaré Jessica au magasin. « Elle a une perspective concrète sur ce qu’elle aime et son esprit ne peut pas être changé quand elle a à cœur un certain look. »

La beauté blonde a également révélé qu’elle avait conservé des objets emblématiques des années 2000, qu’elle prévoyait de transmettre à ses enfants. « Il y a des pièces vintage incroyables que je garde pour Maxwell et Birdie. J’ai aussi des bijoux spéciaux qui leur appartiendront le moment venu », a-t-elle expliqué. Cependant, il y avait un problème quand il s’agissait de transmettre sa vaste collection de chaussures.

« Maxwell a déjà dépassé ma pointure, donc malheureusement, elle n’a jamais pu porter les Jimmy Choos. Je ne m’y attendais pas ou j’aurais transformé mon rangement en son placard. Lorsqu’on lui a demandé si elle arrêterait un jour de porter des articles comme ses lunettes de soleil surdimensionnées classiques et ses talons compensés, Jessica a répondu non. «Je ne couperais rien dans mon placard, à l’exception de tous mes vêtements de maternité. Vous ne pouvez pas retirer le Texas de la fille », a-t-elle déclaré.

Jessica lance une nouvelle collection d’articles d’automne, comprenant tout, du denim à l’imprimé léopard – elle a même inclus une botte rouge vif. « Les bottes à franges rouges sont emblématiques. Ils sont d’inspiration vintage et assureront une entrée incroyable… nous ramenons le plaisir de s’habiller.