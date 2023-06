La fille de Jennifer Garner, Violet, mesure quelques centimètres de plus qu’elle : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Jennifer Garnier51 ans, a été aperçue en train de passer du bon temps avec son aîné, Violet, 17 ans, le lundi 26 juin – et Violet avait plusieurs centimètres sur elle. Bien que Violet ressemble à une image crachée de sa célèbre mère, elle était beaucoup plus grande qu’elle alors qu’ils partageaient quelques rires en faisant du shopping dans les Pacific Palisades, comme on le voit ci-dessous. Le 13 En cours 30 L’actrice, qui mesure environ 5’8 « , a porté une tenue décontractée composée d’un short de motard noir, d’un pull à col rond noir et de baskets bleues, tandis que sa fille adolescente était adorable dans une robe à pois rouge et blanche.

Violet est plus grande que Jennifer et sa belle-mère, Jennifer Lopez. Plus tôt cette année, Violet a été photographiée en train de faire des courses avec sa mère à Los Angeles et avait l’air toute adulte car elle avait clairement une certaine hauteur au-dessus d’elle. Quelques mois auparavant, en septembre 2022, elle avait été vue avec le hitmaker «Get Right», sur qui elle avait également plusieurs centimètres. Elle semble toujours plus petite que son célèbre père, Ben Affleckqui mesure environ 6′ 4″.

Violet est la fille aînée partagée entre Jennifer Garner et Ben, qui se sont mariés entre 2005 et 2018. Ils ont également une fille de 14 ans, Séraphineet un fils de 11 ans, Samuel. Pendant ce temps, Violet a gagné deux demi-frères et sœurs lorsque Ben a épousé Jennifer Lopez en 2022 : les jumeaux de 15 ans, Max et Emme. La chanteuse nominée aux Grammy Awards partage ses enfants avec son ex-mari, Marc Anthony.

Les enfants – et les adultes dans la situation – se sont apparemment assez bien habitués à leur famille recomposée. En fait, le Amour, Simon L’actrice a été aperçue en train de passer du bon temps avec son deuxième enfant, Seraphina, et la fille de J. Lo, Emme, à Disneyland en mai. De plus, Ben a été photographié avec son ex-femme et son épouse actuelle plus tôt cette année lors d’un événement musical pour Seraphina.

« [J.Lo] pense que c’est formidable que Jen et Ben soient toujours si proches », a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT après ses noces surprises à Vegas avec Ben en juillet 2022. « Jen a accueilli J.Lo dans leur famille, officiellement, après leur mariage », ont-ils poursuivi, ajoutant que Jennifer Garner pense que la superstar internationale « a une si grande influence sur Ben et tout ce que Jen a toujours voulu, c’est qu’il soit en bonne santé, heureux et sobre afin qu’il puisse être là pour ses enfants.

Plus à propos Jennifer Garnier

De plus, le jour de la fête des pères 2023, Jen a crié à Ben tout en souhaitant à son propre père une bonne fête des pères sur Instagram. « PS Criez à BGA – personne n’aime ses enfants comme vous aimez les nôtres, bonne fête des pères, Ben ! X », a-t-elle déclaré en légende de sa photo de famille. Avant cela, elle appelait la coparentalité avec Ben « un cadeau ». C’est gentil!

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les enfants de Ben Affleck et Jennifer Garner : découvrez leurs 3 enfants

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.