La fille de Jay Bhanushali et Mahhi Vij, Tara, se fait troller pour avoir offert ‘Namaz’; la mère s’en prend aux commentaires négatifs

La fille de Jay Bhanushali et Mahhi Vij, Tara Bhanushali est très populaire sur les réseaux sociaux. Mahhi gère le compte Instagram de Tara et elle y partage des trucs vraiment mignons. On voit les jolies photos de Tara et ses vidéos amusantes. La petite fille est assez active et a également de nombreux fans. Mahhi continue également de publier des articles sur Tara et ses enfants adoptifs, Rajveer et Khushi.

Elle partage toutes les mises à jour de la vie de ses enfants. Mahhi et Jay ont souvent été accusés d’avoir ignoré leurs enfants adoptifs et de ne s’occuper que de Tara. Cependant, ils ont toujours précisé qu’ils accordaient une attention égale à leurs enfants adoptifs et à Tara.

Récemment, une vidéo a été partagée à partir du compte de Tara où la fille est vue en train d’offrir « Namaz ». Cependant, cette vidéo a reçu beaucoup de commentaires négatifs. La légende de la vidéo disait « Shukran ». Quelques utilisateurs d’Instagram ont partagé des commentaires toxiques à ce sujet.

L’un des utilisateurs a écrit : « Aaj tk mujhe Tara ki har vedio axi lgi mais c’est dégoûtant et décevant jaha hindu jag rha h apne dharm ki taraf jaa rha Jai ​​Shree Ram bol rha h waha ap apni beti ko ye sikha rhe h Hindu hokar. »

Un autre utilisateur a écrit : « Pooja krti to kabhi nahi dikhi apki beti mam sab dharam ki respect kro but jio usi dharam ko jisme peda huye ho itna hi pyara lgta h Muslim dhram to apna lo use hi. »

Eh bien, c’est un comportement toxique de la part de quelques utilisateurs. Mahhi n’a pas tenu bon et a décidé de riposter à ces trolls. Elle a partagé une vidéo de Tara priant dans un Mandir.

En plus de la vidéo, elle a écrit : « Yeh un bakwaas logon ke liye ji hone dharm ko majak bana diya hai. Vous pouvez vous désabonner de Tara, elle ne veut pas d’ennemis. En tant que mère, je sais ce que j’enseigne bonne chance à Chothi soch wale log, s’il vous plaît, prenez une vie. C’est triste de voir tant de haine. Meri beti ki chinta mat karo apne bachon ko sikhao. »

Les gens devraient définitivement effacer ces pensées négatives de leur esprit, surtout pour un enfant innocent. Vivre dans un pays comme l’Inde et avoir de telles opinions n’est pas acceptable.