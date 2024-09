La fille de Jamie Foxx, Corinne, est mariée à Joe Hooten

Washington [US]23 septembre (ANI) : L’acteur Jamie Foxx a fièrement accompagné sa fille aînée, l’actrice Corinne Foxx, dans l’allée lors de son mariage avec Joe Hooten.

La cérémonie intime de samedi soir a marqué un événement joyeux pour la famille Foxx, selon Page Six.

Garcelle Beauvais, l’ancienne co-star de Foxx dans « The Jamie Foxx Show », a partagé une collection de photos de la célébration sur son compte Instagram.

« Hier soir, nous avons pu être témoins et célébrer l’amour de @corinnefoxx et @joe.hooten », a-t-elle écrit dans son message, ajoutant : « Votre amour et votre respect l’un pour l’autre sont palpables. Corinne, tu étais magnifique. »



Dans une image émouvante obtenue par Page Six, Jamie Foxx semblait ému en escortant Corinne, vêtue d’une belle robe blanche à épaules dénudées ornée de détails floraux.

Elle portait un bouquet de roses blanches et souriait à son père. Jamie était élégant dans un smoking noir classique, mettant en valeur le lien étroit qui les unit.

La publication présentait également un moment délicieux du duo père-fille profitant de leur danse ensemble plus tard dans la soirée.

Corinne a annoncé ses fiançailles avec Joe Hooten en décembre 2023, après cinq ans de relation.

Partageant des photos en noir et blanc de leur séance de fiançailles, elle a écrit : « Dès la première fois que je t’ai vu, j’ai su que tu étais mon pour toujours. »

Jamie Foxx a ensuite exprimé sa joie sur Instagram, louant le couple comme « l’exemple parfait de ce qu’est l’amour », selon Page Six.

Il a réfléchi à la proposition de Joe, déclarant : « J’ai eu des larmes de joie dans mon âme » lorsque Joe a partagé ses plans avec lui.

Le mariage intervient après une année difficile pour la famille Foxx, marquée par les problèmes de santé de Jamie.

En avril, Corinne a révélé que son père avait été hospitalisé en raison d’une « complication médicale » et en juillet, Jamie a partagé qu’un violent mal de tête avait entraîné une absence de 20 jours de la vue du public, selon Page Six.

En plus de Corinne, Jamie Foxx est également père d’une fille de 15 ans, Anelise, qu’il a accueillie en octobre 2008 avec son ex-petite amie Kristin Grannis. (ANI)