La fille de Hulk Hogan explique pourquoi elle a raté son mariage avec sa troisième épouse

La fille de Hulk Hogan, Brooke Hogan, explique pourquoi elle était absente du récent mariage de son père avec sa troisième épouse, Sky Daily.

La femme de 35 ans a écrit sur son Instagram que même si elle tient au respect de sa vie privée, certains médias avaient émis des « hypothèses » sur les raisons pour lesquelles elle n’était pas là. Elle a donc décidé de « tout arrêter ici ».

« Comme nous vivons tous cela avec nos propres familles, la dynamique d’une cellule familiale change continuellement au fil des années », a écrit lundi l’ancienne star de « Hogan Knows Best ». « Cela étant dit, ma famille a vécu BEAUCOUP de changements. Avec tout cela qui se passe aux yeux du public, j’ai dû apprendre à gérer au mieux ces changements au fur et à mesure qu’ils surviennent, ce qui a été pour le moins difficile.

« Pour mon propre voyage vers la guérison et le bonheur, j’ai choisi de créer une certaine distance entre moi et ma famille, et je me concentre sur les personnes et les choses qui guérissent mon cœur et correspondent à mes croyances, objectifs et valeurs personnels.

« Je lui souhaite bonne chance », a-t-elle ajouté avec un emoji en forme de cœur.

Hogan, 70 ans, partage Brooke avec sa première épouse Linda Hogan, 64 ans. Ils partagent également leur fils Nick, 33 ans, qui a assisté au mariage. Les trois enfants de Daily, issus d’une précédente relation, se trouveraient également sur place.

Hogan et Linda se sont mariés en 1983 et ont divorcé en 2009.

Hogan a épousé Jennifer McDaniel, 49 ans, en 2010. Ils ont divorcé en 2021.

L’icône de la lutte a célébré ses noces avec Daily dans un poste dimanche, leur montrant l’échange de vœux. Hogan portait un smoking et un bandana assorti, et Daily avait l’air élégant dans une robe bustier en dentelle ajustée.

La cérémonie s’est déroulée en toute intimité avec seulement quelques amis et membres de la famille.

Hogan a rencontré Daily pour la première fois, un professeur de yoga, alors qu’elle était avec des amis dans un bar, et ils ont été aperçus ensemble pour la première fois en février 2022 lors d’un concert de Bret Michaels, selon People.

Fox News Digital a contacté les représentants de Hulk Hogan pour obtenir leurs commentaires.