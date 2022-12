La fille de Honey et Barry Sherman demande des informations pour résoudre un meurtre

La fille des milliardaires assassinés Barry et Honey Sherman lance un appel pour obtenir des informations avant le cinquième anniversaire du meurtre toujours non résolu de ses parents.

Dans un communiqué publié jeudi, Alexandra Krawczyk – l’un des quatre enfants du couple – a déclaré que la justice était jusqu’à présent insaisissable pour sa famille et que son cœur restait “brisé”.

« Il y a cinq ans, le 13 décembre 2017, mes parents bien-aimés, Honey et Barry Sherman, ont été brutalement assassinés dans leur maison de Toronto. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de justice pour eux et pas de fermeture pour moi et ma famille », a écrit Krawczyk.

“Mon coeur est brisé. Ma perte est incommensurable. Mes enfants ont perdu leurs grands-parents. Leurs conseils, leur amour et leur sagesse nous manquent.

Elle a déclaré que la famille lançait l’appel à l’information parce que “nous ne pouvons pas laisser passer une autre année sans que justice soit rendue”.

Honey et Barry Sherman ont été retrouvés morts dans leur maison d’Old Colony Road le 15 décembre 2017. Un agent immobilier qui montrait la maison à des acheteurs potentiels a trouvé leurs corps et a appelé la police.

Les deux ont été retrouvés dans une position “semi-assise” dans la zone de la piscine au sous-sol, avec des ceintures noires enroulées autour du cou et attachées à une balustrade.

La police a déclaré qu’elle pensait que le couple avait été assassiné deux jours avant d’être retrouvé.

Honey et Barry Sherman sont vus sur une nouvelle photo publiée le 8 décembre 2022 (Groupe CNW/Alex Krawczyk)

Barry Sherman était le fondateur du géant pharmaceutique générique Apotex et les deux étaient des philanthropes bien connus dans la communauté.

Leur mort a choqué la ville et déclenché une enquête policière qui est toujours en cours. Mais peu de percées ont été annoncées.

L’ancien chef de la police, Mark Saunders, a déclaré au CP24 en 2018 que la police regardait “agressivement” “une lentille internationale”.

Il y a un an, la police a publié des images de surveillance d’un suspect vu près de la maison des Sherman au moment des meurtres dont le comportement a été jugé “très suspect”. La police a déclaré qu’elle diffusait les images dans l’espoir que quelqu’un puisse aider à identifier le suspect.

Krawczyk a déclaré que bien que la famille ait été traumatisée par le meurtre du couple, leurs meurtres ont également blessé la communauté à laquelle ils ont travaillé dur pour redonner.

«Avec gentillesse et humilité, mes parents ont fait preuve de leadership et d’une générosité illimitée envers des organismes de bienfaisance partout au Canada et dans le monde», a-t-elle écrit. “Leur dévouement au service et à la philanthropie a eu un impact sur de nombreuses personnes, dont certaines ont partagé avec moi leurs belles et inspirantes histoires.

“La manière horrible dont ils nous ont été enlevés a été extrêmement traumatisante et a irrémédiablement endommagé le tissu de notre communauté.”

Elle a imploré toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à résoudre les meurtres de se manifester.

« L’Unité des homicides du Service de police de Toronto poursuit son enquête en cours et active. La récompense de 10 millions de dollars pour les informations menant à une condamnation reste disponible et n’est toujours pas réclamée », a déclaré Krawczyk. « Si vous avez des informations sur les meurtres de mes parents, je vous exhorte à contacter le service de police de Toronto à shermantips@torontopolice.on.ca. Vos informations sont nécessaires de toute urgence pour aider à résoudre ce crime et traduire les responsables en justice.