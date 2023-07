La fille de Heidi Klum, Leni Rocks, leggings en dentelle et bikini à cordes: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation d’Intimissimi/MEGA

Bikinis et dentelles ! Heidi Klumsa fille, Léni Klum, 19 ans, a séduit via son histoire Instagram le 19 juillet alors qu’elle partageait une photo d’elle-même étendue sur le sable dans une paire de leggings en dentelle et un haut de bikini à cordes. La beauté brune l’a jumelée Belle Venise pantalon en dentelle avec un bikini string marron qui comportait également de minuscules bretelles taille haute. Leni avait l’air aussi détendue que jamais sur la plage pour la séance photo nocturne.

Plus tard dans la journée, dans le même bikini, Leni a posé avec un énorme poisson alors qu’elle faisait de la plongée avec tuba dans l’océan (voir photo ici). La jeune femme de 19 ans a également consulté son histoire Instagram pour révéler qu’elle avait endommagé son appareil photo et a partagé un instantané hilarant de l’appareil photo dans un bol de riz. Leni est actuellement en vacances à Los Cabos, au Mexique, avec ses amis, dont Avani Desaïqui a été présenté dans les histoires de l’adolescent tout au long de la semaine.

La veille, la fille de Heidi avait été photographiée en train de danser dans un t-shirt surdimensionné et le même bas de bikini marron qu’elle avait porté mercredi. Dans la vidéo republiée par un compte de fan, Leni a dansé avec ses amis pour Canardla chanson « Take Care » de Rihanna. Plus tard dans la nuit, Leni a porté une robe d’été blanche en dentelle transparente associée à un bikini noir en dessous. Sa superbe tenue de plage pouvait être vue dans la vidéo republiée par le même compte de fan cette nuit-là. Pendant ce temps, sa meilleure amie a opté pour une robe blanche sans bretelles.

Les ensembles de bikini qui tournent la tête partagés via les médias sociaux surviennent neuf mois après que la femme de 50 ans et sa fille ont posé ensemble pour une séance de lingerie sexy. Leni et sa maman ont secoué plusieurs pièces de lingerie sexy pour Intimissimi, une marque italienne de lingerie et de vêtements de nuit. À l’époque, ils se sont tous les deux rendus sur Instagram pour se réjouir du tournage spécial. « @heidiklum et moi pour @intimissimiofficial !! Vous allez adorer leur Lingerie autant que nous ! #ad », Leni a légendé la photo avec sa mère en tenue de lingerie.

Plus récemment, le 2 mai, Leni a partagé de nouvelles photos avec la mère de quatre enfants pour leur dernière campagne de lingerie. « Notre nouvelle campagne @intimissimiofficial ! Retrouvez ma mère et moi sur les panneaux d’affichage dans toute l’Allemagne et taguez-nous si vous le voyez !! Découvrez la nouvelle collection maintenant en ligne et dans tous les magasins Intimissimi », avait-elle légendé le message à l’époque. Heidi a accueilli sa fille avec son ex, Flavio Briatore73 ans. Elle a aussi trois autres enfants : Lou13 ans et fils Henri17, et Johan16 ans, qu’elle partage avec son deuxième mari, Joint60. Le L’Amérique a du talent le juge est maintenant marié au musicien Tom Kaulitz33.

