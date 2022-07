La fille de Heidi Klum, Leni, porte un bikini marron sur une nouvelle photo – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Léni Klum, 18 ans, était l’image parfaite de l’été, dans sa dernière photo sur les réseaux sociaux ! La fille de Heidi Klum49 ans, avait l’air détendue et jolie alors qu’elle berçait un bikini marron sur un coup de soleil tout en s’allongeant sur une chaise longue extérieure, dans la photo flatteuse, qui a été publiée sur sa page Instagram le 23 juillet. Ses cheveux étaient lâchés mais lissés en arrière et un un chouchou noir était autour de l’un de ses poignets alors qu’elle affichait une expression faciale confiante.

“un peu passé bronzé”, Leni a légendé la photo avant que ses abonnés ne laissent plusieurs compliments dans la section des commentaires. “Wow”, a écrit un adepte avec un emoji aux yeux de cœur tandis qu’un autre l’appelait une “beauté”. D’autres ont montré de la sympathie pour son coup de soleil, qui semblait être principalement dans la partie supérieure de son corps. « Tu es grand…. Dans les années 80, nous avons ajouté de l’huile 😂😂😂 l’aloe Vera est ton ami », lit-on dans un commentaire.

La dernière photo d’été de Leni vient après qu’elle ait obtenu avec bonheur son diplôme d’études secondaires le mois dernier. La mère modèle de l’adolescente s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo d’elle recevant son diplôme lors de la cérémonie et a ajouté une douce légende qui mentionnait sa fierté. “Je suis TRÈS fier de toi”, lit-on, ainsi que des emojis de remise des diplômes et le hashtag “Classof2022”.

Quelques jours seulement avant l’obtention de son diplôme, Leni a rejoint sa mère sur le tapis rouge du Jurassic World : Dominion première à Los Angeles, Californie. Elle portait une tenue élégante qui comprenait un haut sans manches noir, un pantalon moulant à lacets avec des découpes sur le devant et des bottes noires. Elle portait également un sac à main noir sur une épaule alors qu’elle posait avec Heidi, qui portait une robe sans manches à motifs noirs et blancs avec un décolleté plongeant et des talons noirs à lanières.

Un mois avant cela, Leni s’est rendue sur Instagram pour partager plusieurs photos d’elle-même portant sa robe de bal, qui était un choix sans bretelles noir qui lui paraissait radieux. Elle a révélé que l’article à la mode était en fait celui d’Heidi, qu’elle portait en 1998, dans la légende. “Soirée de bal en robe de maman”, disait-il.