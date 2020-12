Heidi Klumfille de 16 ans Leni Klum a fait ses débuts dans le magazine Vogue Allemagne, et a amené sa mère mannequin avec elle pour le trajet.

Le duo maman et fille sosie porte un costume bleu, rose et vert surdimensionné conçu par Versace pour la couverture, qui montre Heidi plantant un baiser sur la joue de Leni. Dans un Instagram publication du nouveau numéro du magazine, le Piste de projet alun a jailli de l’adolescence et de son nouveau mouvement de carrière.

« J’espère que peu importe où vous êtes, vous portez toujours ce que je vous ai donné au cours des 16 dernières années. Pour les grandes décisions de la vie, mais aussi pour les tout petits. Et même si souvent vous ne voulez pas entendre Le conseil intelligent de votre mère, en voici un autre: ne faites jamais quelque chose que vous ne voulez pas faire et écoutez toujours votre instinct », a écrit Heidi dans un article qui a été traduit de l’allemand vers l’anglais. « Je suis sûr qu’un moment passionnant vous attend. Vogue est la meilleure façon de démarrer la carrière dont vous rêvez. Et même si c’est un peu difficile pour moi de vous laisser aller dans ce monde, je ferai toujours tout pour que vous soyez heureux et que vos rêves se réalisent. Je suis fière d’être ta maman! «