Hayden Christensen est peut-être célèbre pour avoir joué l’un des plus grands méchants de l’histoire du cinéma – mais sa fille l’ignore parfaitement.

L’acteur canadien de 39 ans est devenu mondialement connu au début des années 2000 lorsqu’il a été choisi pour le rôle d’Anakin Skywalker dans le film préquelle de Star Wars Episode II – L’attaque des clones.

Son personnage est ensuite tombé dans l’obscurité pour devenir le méchant emblématique du film Darth Vadar dans Star Wars: Episode III – La revanche des Sith en 2005, reprenant le manteau du personnage ignoble des acteurs originaux de la trilogie Star Wars David Prowse et James Earl Jones qui ont joué et a exprimé le personnage.

Hayden a épousé l’actrice de The OC Rachel Bilson en 2007 après avoir tourné ensemble le drame de science-fiction Jumper et ils ont ensemble une fille de six ans nommée Briar Rose.







(Image: Getty Images Europe)



Dans une interview avec US Weekly, Rachel a révélé que Briar Rose n’avait aucune idée que ses deux parents étaient des acteurs célèbres.

L’actrice – qui a divorcé de Hayden en 2017 – a déclaré: « Heureusement, elle ne sait pas que son père est l’un des plus grands méchants de tous les temps. »

Elle a ajouté: «Quand ça [time] vient, je ne sais pas comment ça se passera probablement à l’école parce que personne ne la dérangera!







(Image: Reuters)



Hayden est de retour sous les projecteurs après qu’il a été révélé cette semaine qu’il reprendrait son rôle de Dark Vadar dans la nouvelle série Disney + TV Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

L’émission doit commencer le tournage l’année prochaine, et Hayden a expliqué à StarWars.com qu’il était ravi de revenir au rôle.

Il a déclaré: «Ce fut un voyage incroyable en jouant Anakin Skywalker.

«Bien sûr, Anakin et Obi-Wan n’étaient pas dans les meilleures conditions la dernière fois que nous les avons vus… Ce sera intéressant de voir ce qu’un réalisateur incroyable comme Deborah Chow nous réserve tous … Ça fait du bien d’être retour. »







(Image: Reuters)









(Image: Renard)



La série verra l’acteur écossais de 49 ans Ewan McGregor reprendre son rôle d’Obi Wan dans les préquelles de Star Wars – un rôle joué à l’origine par feu la star Sir Alec Guinness dans la trilogie originale de Star Wars.

Ewan a critiqué Star Wars dans le passé – qualifiant certains fans de «f ** king w ** kers» et de «parasites lowlifes».

Cependant, la star – qui a enduré cette année un divorce amer avec sa femme de 25 ans Eve Mavrakis – a récemment changé de ton et a exprimé son «enthousiasme» à pouvoir revenir dans la franchise.