La fille de Gordon Ramsay, Tilly, préfère la cuisine de sa mère à celle de son célèbre père.

Le chef en herbe Tilly, 19 ans, a partagé la révélation de choc lors d’un défi sincère avec Gordon.

Le duo père-fille s’est affronté dans le défi TikTok « This or That » qui les a vus répondre honnêtement à un éventail de questions plutôt controversées.

Gordon et Tilly ont recréé le défi viral alors qu’ils dansaient sur Run DMC’s ‘It’s Tricky’ depuis leur domicile à Cornwall.







(Image: tillyramsay / Instagram)



Portant des tenues noires assorties, le couple a déclaré qu’ils préféraient tous les deux sortir à l’extérieur, tandis que Tilly a admis qu’elle aimait la cuisine de sa mère plus que les plats célèbres de son père.

Après que les fans aient remis en question sa révélation, elle a révélé plus tard qu’elle préférait de beaucoup la nourriture ordinaire à la nourriture épicée, et c’est la raison pour laquelle elle n’est pas une grande fan de la cuisine de Gordon.

« Cela a du sens, ce n’est pas parce que son père est chef cuisinier qu’elle doit aimer tout ce qu’il fait », a défendu un fan dans la section commentaires.







(Image: gordongram / Instagram)







(Image: gordongram / Instagram)



« C’est un peu bizarre d’avoir un père comme chef et de ne pas aimer sa nourriture. Tout le monde ne pouvait que rêver de ça! » un autre débattu.

Tandis qu’un troisième ajoutait: « Tilly comment as-tu pu ne pas profiter de la cuisine de ton père? C’est fou! »







(Image: instagram)



Gordon partage cinq enfants avec sa femme Tana, 46 ans, qui a écrit plusieurs livres de cuisine.

Le couple heureusement marié partage Jack et Holly, 20 ans, Megan, 22 ans, Tilly, 19 ans et Oscar, 18 mois.