La famille de Gerry Marsden a rendu un hommage émouvant à la star décédée hier à l’âge de 78 ans, en disant: «Il était notre héros».

La star de Gerry and the Pacemakers, dont le tube Vous ne marcherez jamais seul est devenu l’un des hymnes de football les plus célèbres au monde, est décédée aux petites heures du dimanche matin.

Sa fille Yvette a déclaré au Mirror: «Nous sommes absolument dévastés … il était notre héros. C’était un homme fabuleux et fabuleux, un grand-père et un mari fabuleux. Il avait une infection dans le sang et cela a attaqué son cœur très très rapidement, mais il est mort paisiblement.

Marsden, qui a épousé sa femme Pauline en 1965 et a eu une autre fille Victoria, a subi un triple pontage cardiaque en 2003.

Il a ensuite subi une deuxième opération cardiaque en 2016 et a finalement eu son propre stimulateur cardiaque.





Yvette a déclaré que Gerry, qui a reçu un MBE en 2003 pour son travail de charité et épouse Pauline en 1965, faisait du bouclier depuis mars en raison de la pandémie.

Mais il a récemment mal grandi avant d’être transporté à l’hôpital, où il est malheureusement décédé. Ce n’était pas lié à Covid.

«L’amour que nous recevons sur les réseaux sociaux est incroyable», dit Yvette. «Cela compte tellement pour nous tous.»

Vous ne marcherez jamais seul a connu une résurgence pendant la pandémie après qu’une reprise de la chanson, mettant en vedette le capitaine Sir Tom Moore, ait atteint le numéro un du classement des singles britanniques.

En avril de cette année, Marsden a enregistré une nouvelle version du hit du groupe aux côtés d’un clip vidéo, qui présentait Marsden et un certain nombre de messages sur le NHS.

Né à Toxteth, Liverpool, en septembre 1942, Marsden a fait sa première apparition publique à seulement 13 ans en tant que membre d’un club de jeunes appelé The Florence Institute à Liverpool.

En 1959, avec son frère Freddie et le bassiste Les Chadwick et le pianiste Arthur Mack, il forme un groupe appelé The Mars Bars, espérant que cela leur apporterait le parrainage des chocolatiers.

Lorsque leur offre de soutien aux entreprises a échoué, ils ont changé leur nom pour The Pacemakers après que Gerry ait entendu un commentaire d’athlétisme à la télévision.

Au fur et à mesure que le succès du groupe grandissait, Marsden abandonna son travail de fabricant de coffres à thé pour devenir professionnel, et le groupe ne cessa de se renforcer.







Mack a quitté le groupe en 1960, mais Les Maguire les a rejoints un an plus tard et ils ont continué à se produire aux côtés des Beatles.

En 1962, le manager des Beatles, Epstein, a signé le groupe et leurs trois premières sorties ont atteint le numéro un en 1963 – Comment faites-vous, je l’aime et vous ne marcherez jamais seul.

Deux ans auparavant, ils ont joué pour la première fois avec les Beatles avant d’être engagés pour jouer un séjour de quatre mois à Hambourg, ce qui a incité le groupe à abandonner leur travail quotidien.

«Nous sommes allés avec les Beatles et avons bien ri», se souvient plus tard Marsden. «Tout ce qu’ils avaient là-bas, c’était des groupes oompah… nous avons repris cette musique, et ils ont adoré.»

Le groupe se sépare en 1967 et Marsden poursuit une carrière solo avant que le groupe se re-forme en 1974 pour faire le tour du monde – une tournée qu’ils répètent plus tard.

Bien qu’ils n’atteignent jamais les hauteurs des Beatles, Epstein a remarqué: «Gerry sera avec nous pendant de nombreuses années parce que vous ne pouvez pas épuiser les capacités naturelles.»







Parmi les autres succès des palmarès, mentionnons I’m The One et Ferry Cross The Mersey, la chanson titre du film de 1965 mettant en vedette le groupe qui jouait un groupe prometteur participant à un concours de musique.

Marsden a marqué l’obtention de la liberté de Liverpool en avril 2009 en montant à bord d’un ferry à travers la Mersey où il a stupéfié les navetteurs et les touristes en sortant sa guitare pour chanter son célèbre tube qui décrivait la scène.

Tous à bord du ferry Royal Iris ont ensuite applaudi, applaudi et chanté au rythme de la performance impromptue de la célèbre chanson pop de Liverpool.

Il a ensuite déclaré: «Je suis ravi de recevoir cet honneur dans la ville que j’aime.

«Tout le monde sait que je suis extrêmement fier de Liverpool et c’est vraiment la cerise sur le gâteau pour moi. Je suis particulièrement honoré que la liberté soit décernée par mes collègues Liverpudlians pour mon travail caritatif.

Le maire de l’époque, Steve Rotherham, l’a décrit comme «un ambassadeur fantastique de Liverpool».

Il était également passionné par son travail caritatif aidant à collecter plus de 35 millions de livres sterling, y compris avec des enregistrements qu’il a réalisés aux côtés d’autres artistes après l’incendie du stade de Bradford City en 1985 et la tragédie de Hillsborough en 1989.







Il l’a chanté lors d’un service en 2014 pour le 25e anniversaire de la catastrophe de Hillsborough dans laquelle 96 fans de Liverpool sont morts.

En plus de la musique, le musicien était une personnalité de la télévision et s’est essayé au jeu d’acteur en jouant dans la comédie musicale Charlie Girl du West End avec Derek Nimmo et Anna Neagle.

En 1970, il reçut un créneau régulier dans l’émission télévisée pour enfants The Sooty Show.

La chanteuse de Frankie Goes To Hollywood, Holly Johnson, originaire de Liverpool et qui a repris la chanson de Marsden Ferry Across The Mersey, faisait partie de ceux qui ont rendu hommage hier.







«Je suis désolé d’apprendre le décès de Gerry Marsden», a-t-il écrit sur Twitter.

«Quelle légende de Liverpool. Je suis tellement content de l’avoir rencontré.

Et le Liverpool FC a tweeté: «C’est avec une telle tristesse que nous apprenons le décès de Gerry Marsden.

«Les paroles de Gerry vivront éternellement avec nous. Tu ne marcheras jamais seul. »

Le Cavern Club de Liverpool a décrit Marsden, qui y a joué près de 200 fois, comme une «légende» et un «très bon ami».

« Dévasté d’apprendre le décès de Gerry Marsden plus tôt dans la journée », a déclaré le compte Twitter du club.







«Le mot légende est souvent surutilisé, mais Gerry n’était pas seulement une légende, mais aussi un très bon ami de The Cavern.

En 2018, Marsden a révélé qu’il raccrochait la guitare après près de 60 ans de tournée.

Le chanteur a annoncé sa retraite sur son site Web, affirmant qu’il souhaitait passer plus de temps en famille.

Le message disait à l’époque: «Gerry voudrait dire un merci spécial à tous ses fans pour le soutien inconditionnel au fil des ans et ils vont malheureusement tous manquer. Il attend avec impatience ce nouveau chapitre de sa vie.







Parlant de son opération cardiaque de 2003, il a déclaré: «En gros, si je n’avais pas de pontage cardiaque, je mourrais.

Si j’avais l’opportunité, il y avait toujours un risque, mais j’ai de bonnes chances de réussir.

C’est inquiétant quand on vous dit ce genre de nouvelles, mais en réalité, il n’y a pas de choix à faire – vous devez y aller.