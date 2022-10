La fille de Gabrielle Union porte un adorable costume de « petite sirène » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

C’est bientôt Halloween et Gabrielle Union, 49 ans, a partagé une adorable vidéo de sa fille Kaavia, 4, habillé en Ariel du classique de Disney La petite Sirène sur Instagram le lundi 3 octobre. Sur une version instrumentale de la chanson classique “Under The Sea”, Kaavia a dansé et a montré son incroyable costume de sirène, moins d’un mois après la première bande-annonce du film d’action en direct mettant en vedette Halle Bailey comme Ariel a fait ses débuts.

Le costume de Kaavia était absolument parfait. Elle avait un haut de bikini avec une queue et un coquillage qui semblait sortir tout droit du film ainsi qu’une perruque rouge. La vidéo était d’autant plus amusante qu’elle s’allongeait sur une chaise sur un yacht surplombant l’océan, et comprenait même un adorable moment d’elle et de son père. Dwyane Wade, 40 ans, dansant ensemble sur le pont du navire. Kaavia avait l’air de s’amuser dans son incroyable costume.

Gabrielle a partagé que le costume était le moyen idéal pour lancer octobre. “Vous savez, nous avons dû bien démarrer la saison d’Halloween. Puis-je présenter ‘Ariel & Her Sea Legs’ pour l’examen des récompenses », a-t-elle écrit dans la légende. Elle a également célébré la nouvelle adaptation et l’a félicitée pour avoir une femme noire dans le rôle principal, avec le hashtag “#RepresentationMatters” ainsi que pour appeler les ennemis avec un autre hashtag : “#StayMadJan”.

On ne sait pas quand Gabrielle a filmé l’adorable vidéo de Kaavia, mais elle est partie en vacances avec sa petite fille et Dwyane début septembre lorsqu’elle a partagé une série de photos de la famille se relaxant sur un yacht et se rendant à la plage ensemble.

Alors que Kaavia a secoué la tenue pour cette saison d’Halloween, La petite Sirène ne devrait pas sortir en salles avant l’année prochaine, lorsqu’il sera sur grand écran le 26 mai 2023. Halle a été annoncée comme la nouvelle actrice d’Ariel en juillet 2019, et bien qu’il y ait eu quelques contrecoups, elle l’a parfaitement géré. “J’ai l’impression de rêver et je suis juste reconnaissante et je ne fais pas attention à la négativité”, a-t-elle déclaré. Variété en 2019.