La fille de feu Rishi Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni, se dit une «  enfant star  »

Neetu Kapoor et la fille de l’acteur décédé Rishi Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni est une créatrice de bijoux bien établie. Se développant en tant qu’entrepreneur, Sahni s’est maintenant ouverte sur les avantages et les notions qui accompagnent le fait d’être un enfant star. Elle parle également de la façon dont elle concilie travail et vie personnelle pendant la pandémie.

Dans une interview avec ETimes, lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà obtenu un avantage en tant qu’enfant star en lançant sa marque de bijoux, Riddhima a déclaré: «Avantage kya hota hain (quel est l’avantage)? Nous avons grandi avec le nom et nous nous y sommes habitués. En outre, vous pourriez avoir beaucoup de globes oculaires en raison de votre nom de famille lorsque vous démarrez une marque, mais plus tard, la marque parle d’elle-même. «

Riddhima a le sentiment que les gens parleront quel que soit le travail effectué, il est donc préférable de laisser votre travail parler.

«Si je devenais actrice, on me dirait que c’était une évidence puisque ma famille est dans le cinéma. Ranbir, Karisma, Kareena sont des enfants vedettes, mais leur travail a parlé de lui-même. Leur succès vient uniquement de leur talent. Ce sont des superstars uniquement parce qu’elles sont excellentes dans ce qu’elles font », a-t-elle déclaré.

Riddhima a ajouté: «Que vous fassiez du théâtre ou de la mode ou quoi que ce soit d’autre, même un enfant star doit faire quelque chose dans la vie. Les gens vont parler indépendamment de ce que vous faites, le mieux que vous puissiez faire est de faire votre travail et de le laisser parler.

Maman d’une jeune fille, Riddhima considère l’équilibre entre le travail et la maison comme un défi car sa production de marque est à Mumbai et elle reste avec sa famille à Delhi. Elle ajoute que son travail a également été affecté par la pandémie, mais heureusement, ils ont continué à recevoir des commandes pour la marque.

«En gardant à l’esprit la santé de mes travailleurs, nous avons fermé temporairement notre entreprise. Nous commencerons à fonctionner une fois que les choses s’amélioreront et en attendant, nous terminons les commandes en attente. Nous faisons de notre mieux pour aider nos travailleurs et leurs familles aussi de toutes les manières possibles », a-t-elle déclaré.

Sur le COVID-19, Riddhima dit: « Ce n’est pas une blague. Quand la nation entière fait sa part pour la contrôler, certains idiots n’aident pas en ne portant pas le masque. J’ai appelé de telles personnes à plusieurs reprises. »