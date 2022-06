La fille de Duterte prête serment en tant que vice-présidente des Philippines

MANILLE, Philippines (AP) – Sara Duterte, la fille du président populiste sortant des Philippines, a prêté serment dimanche en tant que vice-présidente à la suite d’une victoire électorale écrasante qu’elle a remportée malgré le bilan de son père en matière de droits humains qui a vu des milliers de suspects de drogue abattus.

L’inauguration dans leur ville natale de Davao, dans le sud du pays, où elle est la maire sortante, intervient deux semaines avant son entrée en fonction le 30 juin, comme le précise la Constitution philippine. Le président élu Ferdinand Marcos Jr., colistier de Duterte, prêtera serment à Manille le 30 juin.

Le président Rodrigo Duterte, 77 ans, a dirigé les VIP lors de la cérémonie très surveillée sur une place publique de la ville portuaire de Davao, où il avait également été maire de longue date à partir de la fin des années 1980. Sa famille, issue de la classe moyenne modeste, a construit une formidable dynastie politique dans la région agitée du sud, longtemps troublée par des insurrections communistes et musulmanes et de violentes rivalités politiques.

La présidence de Duterte a été marquée par une campagne anti-drogue brutale qui a laissé des milliers de trafiquants de drogue, pour la plupart mineurs, abattus par la police ou des miliciens. Il fait l’objet d’une enquête pour crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale.

Le triomphe électoral de Sara Duterte et Marcos Jr. a alarmé les groupes de gauche et de défense des droits de l’homme en raison de leur incapacité à reconnaître les atrocités massives contre les droits de l’homme qui ont eu lieu sous leurs pères, y compris feu le dictateur Ferdinand Marcos.

Marcos Jr. et Sara Duterte ont fait campagne sur une vague plate-forme d’unité nationale, sans répondre clairement aux appels des militants pour qu’ils prennent des mesures pour poursuivre l’aîné Duterte lorsqu’il se retirera de la politique.

L’un des fils du président, Sebastian Duterte, succèdera à sa sœur à la mairie de Davao, et un autre fils, Paolo Duterte, a remporté un siège à la Chambre des représentants lors des élections du 9 mai. Le défunt père du président sortant était un ancien gouverneur de Davao.

Les élections aux Philippines ont longtemps été dominées par des politiciens appartenant aux mêmes lignées. Au moins 250 familles politiques ont monopolisé le pouvoir à travers le pays, bien que de telles dynasties soient interdites par la constitution. Le Congrès – longtemps contrôlé par des membres de clans puissants visés par l’interdiction constitutionnelle – n’a pas réussi à adopter la loi nécessaire pour définir et faire appliquer la disposition.

Alors que Sara Duterte, 44 ans, a refusé les appels de son père et de ses partisans à briguer la présidence, elle n’a pas exclu une future candidature. Elle a dominé les sondages pré-électoraux pour le président l’année dernière et a gagné avec une énorme marge comme Marcos Jr.

Outre le vice-président, elle a accepté d’occuper le poste de secrétaire à l’éducation, bien qu’il y ait eu des discussions selon lesquelles sa préférence initiale était de diriger le ministère de la Défense nationale, un tremplin traditionnel vers la présidence.

Pourtant, le portefeuille de l’éducation fournirait sa première plate-forme politique nationale souvent problématique, en particulier avec des plans pour reprendre les cours physiques peu de temps après que le pays ait été durement touché par deux ans d’épidémies de pandémie de coronavirus et de fermetures.

« Notre constitution ne spécifie aucun travail particulier pour le vice-président, sauf pour être un président en attente et sauf lorsqu’il ou elle se voit attribuer un poste au Cabinet », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Elle a remercié ses partisans de Davao et a déclaré qu’elle avait décidé de tenir son investiture dans l’une des villes les plus développées du pays pour montrer sa fierté en tant que politicienne provinciale du sud qui a accédé à un poste national de premier plan.

Mère de trois enfants, Duterte a terminé un cours de médecine et voulait à l’origine devenir médecin, mais a ensuite fait du droit et a été convaincue d’entrer en politique à partir de 2007, lorsqu’elle a été élue vice-maire et maire de Davao trois ans plus tard.

En 2011, elle a attiré l’attention nationale lorsqu’elle a été filmée en train de frapper et d’agresser un shérif du tribunal qui aidait à diriger la démolition par la police d’un bidonville malgré son appel à un bref sursis. La fonctionnaire du tribunal a été blessée à l’œil au beurre noir et au visage et a été emmenée par ses gardes du corps à l’hôpital.

Malgré ses querelles publiques avec son père, Sara Duterte s’est fait raser les cheveux un an avant les élections de 2016 en signe de soutien à sa campagne.

Jim Gomez, Associated Press