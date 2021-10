La fille de Dog the Bounty Hunter rejoint la chasse à Brian Laundrie alors que les experts disent que les conditions rendent difficile la recherche de preuves médico-légales

LA fille de Dog the Bounty Hunter a rejoint son père dans la recherche de Brian Laundrie alors que les enquêteurs luttent pour recueillir des preuves médico-légales dans des conditions que les experts qualifient de « dur ».

Lyssa Chapman, la fille de Duane « Dog » Chapman annoncé via Twitter qu’elle rejoindra la recherche qui a des enquêteurs pour plusieurs organismes d’application de la loi qui travaillent avec acharnement pour trouver Laundrie.

La fille du chien a annoncé qu’elle se joignait à la recherche Crédit : Instagram

Dog a juré de retrouver Brian avant son 24e anniversaire Crédit : Instagram / Duane Lee Chapman

Elle a écrit samedi : « Mise à jour : les papas suivent physiquement les prospects aujourd’hui, et je suis en train de suivre numériquement les prospects. Gardez les informations à venir !!

« La persévérance est la clé pour obtenir #justiceforgabbypetito & #BrainLaundrie derrière les barreaux »

Cela survient alors que les autorités sont confrontées à des facteurs environnementaux de plus en plus difficiles, selon des experts médico-légaux.

Selon Bryanna Fox, ancien agent du FBI et professeur agrégé au département de criminologie de l’Université de Floride du Sud, les enquêteurs se battent contre le temps pour recueillir les preuves médico-légales nécessaires pour monter un dossier.

Elle a dit à CNN: « Le temps est cette chose que nous combattons constamment dans l’application de la loi.

« Les chances de le trouver diminuent chaque jour, donc le temps est évidemment vraiment essentiel », a-t-elle ajouté.

Brian a laissé son téléphone et son portefeuille à la maison lorsqu’il a disparu, ce qui signifie que les enquêteurs ont également peu preuves numériques ou médico-légales travailler avec, a-t-elle poursuivi.

Il a ensuite été aperçu dans un AT&T près de sa ville natale avec une « femme plus âgée », suggérant qu’il a acheté un téléphone graveur.

De plus, la retraite de Brian dans une région éloignée est difficile à suivre, par rapport à une zone urbaine, où les enregistrements d’achats ou les séquences de caméras de surveillance pourraient donner des indices.

Fox a déclaré: « Contrairement à d’autres fugitifs ou personnes portées disparues, nous avons généralement des raisons de croire qu’ils se trouvent dans une zone peuplée.

« Dans ce cas, il semble qu’il ait tenté de sortir du réseau et qu’il ne vive pas en société. Il est donc encore plus difficile de le trouver. »

Un autre obstacle à la recherche de Brian est les conditions environnementales dans la réserve Carlton, situé dans le sud de la Floride, où les autorités recherchent actuellement des preuves.

Chris Boyer, directeur exécutif de l’Association nationale à but non lucratif pour la recherche et le sauvetage, a déclaré au point de vente: « En Floride, pendant l’été et la saison humide, un corps peut commencer à se squelette en moins de cinq à sept jours.

« Et avec les prédateurs, vous pouvez perdre beaucoup de preuves de cette façon », a-t-il ajouté.

Dans une apparition sur Fox News lundi, Dog a dit que son équipe avait plusieurs pistes sur Brian qu’ils « traversent » actuellement.

Il a ajouté : « Je dirais que dans les 48 heures, nous aurons probablement un endroit où commencer le suivi.

« Il est très jeune, ce n’est pas un criminel expérimenté. Il fera ce qu’il doit faire. Il ne peut pas rester et voler à l’étalage et rester dans des motels bon marché ou voler des gens comme beaucoup de gens comme je le poursuis.

« Ce gamin est un amateur de plein air, donc je pense qu’il est allé là où il est à l’aise, à l’extérieur. »

Interrogé sur la région du parc de Fort De Soto, il a déclaré: « Je pense qu’il est certainement venu ici. »

Dog a déclaré que Brian aurait également pu diriger le sentier des Appalaches, où il avait auparavant campé avec Gabby le jour de son 22e anniversaire.

Il a également évoqué la possibilité que Brian saute entre les îles dans un canoë.

« Il y a beaucoup de petites îles autour de la zone où nous sommes, qu’il pourrait atteindre en canoë », a-t-il déclaré.

« Nous avons parlé aux gardiens des îles aujourd’hui, ils ont dit qu’il pourrait être ici. »

Dog a juré de retrouver Brian avant son 24e anniversaire en novembre, mais s’attend à ce que cela se produise encore plus tôt.

Lyssa a également participé à l’émission de télé-réalité Dog the Bounty Hunter Crédit : Bret Thomsett pour Le Soleil

Les enquêteurs travaillent dans des conditions environnementales difficiles pour retrouver Brian Crédit : Instagram/Brian Laverie

Brian Laundrie: le FBI SAVOIR peut-être où se cache le fiancé de Gabby Petito mais retient de le capturer, selon un avocat