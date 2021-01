L’attaquant de première année de l’État de Washington, Trinity Rodman, fille de l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman, fait partie des personnes disponibles pour la sélection lors du repêchage de la NWSL de mercredi.

Rodman, 20 ans, a longtemps été une vedette pour les équipes nationales de jeunes américaines, éblouissant les observateurs par sa vitesse et sa capacité de finition. Elle a marqué huit buts et six passes pour l’équipe qui a remporté le Championnat féminin des moins de 20 ans de la CONCACAF 2020 en mars dernier.

En raison de la pandémie COVID-19 en cours, la saison de football collégial féminin 2020 a été reportée au printemps 2021, ce qui signifie que Rodman n’a jamais été en mesure de s’habiller pour les Cougars.

Le repêchage a perdu de son éclat avec la nouvelle que l’attaquant de Stanford Catarina Macario a signé un contrat de deux ans et demi avec le champion d’Europe Olympique Lyonnais, mais Rodman fait partie de ceux qui devraient être pris au premier tour.

Trinity Rodman a représenté les États-Unis au niveau des jeunes. Getty Images

Les autres choix possibles au premier tour sont le milieu de terrain / attaquant de l’Université de Caroline du Nord Brianna Pinto, Kiki Pickett de Stanford et la défenseur de l’UNC Emily Fox.

Racing Louisville FC détient le premier choix au classement général ainsi que le cinquième choix au premier tour. Sky Blue FC a trois des huit premières sélections, dont le n ° 3 et le n ° 4.

Le repêchage de la NWSL aura lieu le mercredi 13 janvier à 19 h HE et sera diffusé en direct exclusivement sur Twitch.