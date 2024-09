La fille de Demi Moore parle des standards de beauté conventionnels

Photo : La fille de Demi Moore parle des normes de beauté conventionnelles

Scout Willis, la fille de Demi Moore, a confié avec franchise qu’elle avait pris conscience de l’importance de la beauté intérieure dans un monde dominé par les normes de beauté conventionnelles.

En parlant à Courrier quotidien à la première à Los Angeles de La substance, Scout a donné son avis sur le thème de sa dernière sortie.

« Je trouve que ce film est incroyable parce qu’il se moque un peu et qu’il jette un regard critique satirique sur ces standards de beauté », a-t-elle commencé.

L’actrice a également expliqué : « J’espère vraiment que non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes et les femmes, ils repartiront avec un peu plus de gentillesse envers eux-mêmes. »

« Un peu plus de compassion », a conclu Scout.

Le synopsis de ce film est le suivant : « Il génère un autre vous. Un nouveau vous, plus jeune, plus beau, plus parfait. »

« Il n’y a qu’une seule règle : partager son temps. Une semaine pour soi. Une semaine pour le nouveau vous. Sept jours chacun. Un équilibre parfait. Facile. N’est-ce pas ? Si vous respectez l’équilibre… qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? » continue-t-il.