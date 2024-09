La fille de Demi Moore n’a pas pu regarder le film « About Last Night » avec Rob Lowe

Demi Moore et Rob Lowe ont joué Debbie Sullivan et Danny Martin dans « About Last Night »

La fille de Demi Moore, Tallulah Willis, a dû éteindre la comédie romantique des années 1980 de sa mère À propos de la nuit dernière en raison de scènes intimes avec Rob Lowe.

Dans une nouvelle interview sur La nuit dernière avec Seth MeyersDemi a révélé que depuis qu’elle était partie pour promouvoir son nouveau film La substancesa fille lui manquait et a décidé de regarder un de ses films.

« J’ai beaucoup voyagé avec le film et elle m’a dit : « Tu m’as vraiment manqué alors j’ai mis About Last Night. » »

« Et puis je n’ai pas réalisé qu’il y avait des scènes de sexe et j’ai donc dû l’éteindre », a déclaré Moore tout en parlant toujours au nom de Tallulah, avant d’ajouter : « Elle n’a même pas dit de sexe. Elle a juste dit : « Je n’avais tout simplement pas réalisé qu’il y avait ces scènes. »

Écrivant sur la scène dans ses mémoires intitulés Succès, échecs et autres illusions : mes quarantenaires à Hollywood, Le réalisateur Edward Zwic a écrit : « Tout s’est étonnamment bien passé, jusqu’à un moment particulièrement passionné (et athlétique) où Rob a commencé à gémir assez fort alors qu’ils faisaient semblant de faire l’amour. »

« Tout le monde a détourné le regard, gêné, essayant de faire comme si rien ne se passait, jusqu’à ce que nous réalisions que Rob s’était déchiré le ligament croisé antérieur. Rob, qui était un pro, a continué à faire semblant jusqu’à ce que je dise : « Coupez ». Le spectacle, comme on dit, devait continuer. »

Moore et Lowe ont joué Debbie Sullivan et Danny Martin dans À propos de la nuit dernière dans lequel jouaient également Jim Belushi, Elizabeth Perkins et Tim Kazurinsky.