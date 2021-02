La fille de David Bowie et Iman claque un commentaire vulgaire sur un selfie en maillot de bain

Iman et David Bowiela fille de, Lexi Jones, n’a pas peur de fermer les haineux.

Le 25 février, l’enfant de 20 ans du mannequin et musicien décédé s’est rendue sur Instagram Stories pour publier une photo d’elle-même portant un maillot une pièce marron avec un motif de cheval brodé, sous-titrant la photo avec trois émoticônes souriantes portant des chapeaux de cow-boy. . Peu de temps après, elle est retournée sur le réseau social pour appeler un troll Internet qui lui avait envoyé un message disant: « excitée aujourd’hui, n’est-ce pas? »

« Ça fait du bien d’aimer mon corps après des années de haine et de manque de respect », a écrit Lexi en réponse. « Pas de honte d’aimer mon look dans mon maillot de bain de cow-boy, mais dommage que tu sois capable de le transformer en quelque chose d’aussi pervers et vulgaire. Quel morceau de poubelle stupide et triste qu’il y ait plus de gens comme toi. Allez f –k toi-même. «

En général, Lexi a tendance à garder sa vie privée exactement cela – privée.