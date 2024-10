La fille de Dave Grohl, Violet, brise le silence au milieu de la controverse sur l’amour de son père

Violet, la fille de Dave Grohl, est revenue sur les réseaux sociaux en publiant sa première publication sur Instagram le 23 octobre.

Mercredi, la jeune femme de 18 ans a publié ses premières photos sur la plateforme de médias sociaux depuis que Grohl a révélé qu’il avait accueilli une quatrième fille en dehors de son mariage avec sa femme Jordyn Blum.

Selon Personnessuite au Foo Fighters Dans la publication du leader du 10 septembre, Violet a semblé désactiver son compte Instagram, avant de revenir pour publier un carrousel d’images, dont une photo sombre d’un bâtiment, une image d’un concert et un selfie montrant l’adolescente aux cheveux noirs.

Dans le message, Violet a enfilé un soutien-gorge noir et des colliers argentés en un clin d’œil, associant le look gothique glam à une lèvre rouge foncé classique qu’elle a légendée comme « 🙂 »

De plus, Violet a ensuite partagé un autre selfie sur ses histoires Instagram, se montrant boudeuse avec un œil fermé alors que le Bauhaus Haies silencieuses joué en arrière-plan.

De plus, Grohl partage Violet et ses deux autres filles, Ophelia et Harper, avec sa femme Blum qu’il a épousée en 2003.

Il convient de mentionner qu’au fil des années, Grohl a parlé ouvertement de la parentalité et a fièrement présenté Violet sur scène lors de Foo Fighters‘ performance au Glastonbury Festival en juin 2023.