La fille de Clint Eastwood accusée de violence domestique

Francesca Eastwood, la fille de l’acteur-réalisateur Clint Eastwood et de l’actrice Frances Fisher, a été arrêtée ce week-end parce qu’elle était soupçonnée de violence domestique, selon multiple rapports.

L’acteur de 31 ans a été arrêté samedi après avoir prétendument eu une bagarre physique et verbale avec son petit ami alors qu’il conduisait à Beverly Hills, en Californie, ont indiqué les autorités. TMZ .

Eastwood, qui a joué dans la comédie de 2024 « Running on Empty », a été arrêté et incarcéré pour crime de violence domestique. Elle a déposé une caution de 50 000 $ et a été libérée, selon TMZ.