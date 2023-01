La fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, intervient dans le débat sur le “bébé nepo”: “Je ne nierai pas le privilège que j’ai”

La fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, a partagé ses réflexions sur le débat “nepo baby” qui fait rage à Hollywood lorsqu’elle est apparue sur la couverture du numéro de février du magazine Elle.

La mannequin et actrice de 21 ans, que le mannequin de 56 ans partage avec son mari Rande Gerber, 60 ans, a parlé du label “nepo baby”, un terme récemment inventé pour “népotisme bébés”, pendant la couverture interview d’accompagnement du tournage.

“Je ne nierai pas le privilège que j’ai”, a déclaré Gerber au point de vente.

“Même si c’est juste le fait que j’ai une très bonne source d’informations et quelqu’un pour me donner de bons conseils, c’est pour cela que je me sens très chanceux.

“Ma mère a toujours plaisanté:” Si je pouvais appeler et réserver une campagne Chanel, ce serait pour moi et pas pour toi “”, a plaisanté Gerber.

“Mais j’ai aussi rencontré des gens incroyables grâce à ma mère avec qui je travaille maintenant.”

Gerber a commencé le mannequinat à l’âge de 10 ans lorsqu’elle a décroché une campagne pour la ligne Versace pour enfants et juniors, Young Versace. Quand Gerber avait 16 ans, elle a fait ses débuts à la Fashion Week de New York, défilant pour la collection printemps 2018 de Calvin Klein en septembre 2017.

Elle a défilé pour de grandes maisons de couture, dont Chanel, Marc Jacobs et Prada, lors des Fashion Weeks du printemps 2018 à New York, Londres, Paris et Milan.

Crawford et Gerber ont marché ensemble lors du défilé de mode printemps 2018 de Versace à Milan. Au cours des dernières années, Gerber a dirigé des campagnes pour les plus grandes marques de créateurs et est apparue sur de nombreuses couvertures de magazines, y compris le très convoité “Big Four” de Vogue, une réalisation qu’elle a accomplie à l’âge de 18 ans.

Gerber a fait ses débuts d’actrice dans le téléfilm “Sister Cities” de 2016 et a joué dans “American Horror Stories” et “American Horror Story: Double Feature” de FX. La native de Californie a déclaré à Elle que jouer était désormais son “objectif principal”. Elle a expliqué qu’elle voyait également une différence dans l’impact du népotisme entre les industries du théâtre et du mannequinat.

“Avec le jeu d’acteur, c’est tellement différent”, a-t-elle déclaré. “Aucun artiste ne sacrifiera sa vision pour l’enfant de quelqu’un. Ce n’est tout simplement pas comme ça que l’art est fait, et ce qui m’intéresse, c’est l’art.

“De plus, personne ne veut travailler avec quelqu’un qui est ennuyeux, pas facile à travailler et pas gentil. Oui, le népotisme est répandu, mais je pense que si c’était vraiment ce que les gens prétendent être, nous verrions encore plus de il.”

La gagnante du “Modèle de l’année” des Fashion Awards 2018 a également partagé quelques conseils de carrière que sa célèbre mère lui a donnés.

“Soyez à l’heure”, a déclaré Gerber. “Prenez le temps d’apprendre les noms des gens et soyez gentil avec tout le monde. Si vous n’êtes pas reconnaissant et heureux d’être là, il y a quelqu’un qui le serait.

“Même quand j’étais vraiment fatiguée ou que je voulais rentrer à la maison ou que je me sentais seule, je me rappelais à quel point j’avais de la chance. Une autre chose qu’elle m’a dite est:” J’aurais aimé écrire plus “, parce que tu penses que tu vas souvenez-vous de ces moments incroyables pour toujours, et un jour, il est même difficile de savoir de quel tournage il s’agissait, où cela s’est produit et quand. Alors je l’ai écrit, j’ai tenu un journal.

Au cours de son entretien avec Elle, Gerber a également réfléchi au fait de grandir avec une mère mannequin et à la “réplique” collective lorsque Crawford est entré dans une pièce.

“Ouais, les parties marines,” dit-elle. “Surtout quand j’ai commencé le mannequinat, tout le monde disait : « Oh mon Dieu, ta mère est tellement emblématique » et je disais : « C’est ma mère. » “