La fille de Christy Turlington participe au premier défilé : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Le mannequinat est de famille quand il s’agit de Christy Turlington et sa fille, Grâce brûlea suivi les traces de sa mère lorsqu’elle a défilé sur le podium du défilé britannique Vogue X LuisaViaRoma à Florence, en Italie, le 14 juin.

Grace, 19 ans, était magnifique lorsqu’elle a défilé sur le podium vêtue d’une robe blanche Victoria Beckham avec des manches bouffantes et une taille froncée cintrée. La robe longue ajustée était stylée avec une combinaison en dentelle noire transparente en dessous et une paire de talons peep-toe en cuir noir. Quant à son glam, Grace avait ses cheveux noirs lissés en arrière tandis qu’une lèvre rouge vif liait son regard ensemble. Nous n’avons pas pu nous empêcher de remarquer à quel point Grace ressemblait à sa mère top model qui était célèbre dans les années 90.

Grace était tellement excitée à l’idée de participer à son premier défilé qu’elle s’est immédiatement rendue sur les réseaux sociaux où elle a légendé le message : « Merci merci merci @edward_enninful @britishvogue @luisaviaroma @piergiorgio pour avoir mis le plus grand sourire sur mon visage !! !!! Je me sens tellement reconnaissante d’avoir eu cette expérience parfaite comme mon premier spectacle et d’avoir été bénie par les mains de @sammcknight1 et @patmcgrathreal ! Je pense juste à toutes les personnes qui ont rendu cela possible et j’aimerais pouvoir embrasser chacun d’entre vous ! xxxx Eeeeeee sooo so so sos os os so so sos soos sos smiley merci merci merci jusqu’à ma mort xxxxx.

Après le spectacle, Grace s’est changée en une autre magnifique robe blanche, cette fois c’était une robe en soie plongeante. La robe à bretelles spaghetti comportait un décolleté en V super décolleté qui révélait un grand décolleté et elle a complété son look avec une paire de boucles d’oreilles en or et une lèvre rouge encore plus brillante.

Plus Christy Turlington

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Met Gala 2023 : thème de Karl Lagerfeld, informations sur la diffusion en direct et tout ce que nous savons d’autre

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.