La fille de Christine Brown, Gwendlyn Shades Robyn Brown – Hollywood Life

Christine Brun et Kody Brownla fille de Gwendlyn, 21 ans, a beaucoup de réflexions sur le drame sauvage de sa famille. Gwendlyn a publié une vidéo YouTube le 21 décembre où elle a regardé et réagi à un épisode de Sœurs épouses du début de cette saison. Gwendlyn a appelé sa belle-mère Robyn Brown44 ans, qui est la seule femme de Kody, après Christine, Janelle Brunet Méri Brun tous ont récemment mis fin à leur mariage avec Kody.

“Je me sens moins pour Robyn en regardant ça, mais j’ai l’impression que ce n’est pas très juste de ma part parce que je ne l’aime pas vraiment en tant que personne”, a déclaré Gwendlyn dans la vidéo. « Donc, ce n’est probablement pas une réponse tout à fait valable. Mais la regarder me fait moins l’aimer, c’est sûr », a-t-elle ajouté.

Gwendlyn, qui s’est récemment fiancée à son partenaire Béatrice Queiroz, a spéculé sur la façon dont Robyn est traitée par Kody, 53 ans, maintenant qu’elle est sa dernière épouse polygame. “J’imagine qu’elle ne reçoit toujours pas le même traitement de princesse, mais j’imagine qu’elle reçoit toujours plus et reçoit une plus grande attention de sa part”, a déclaré Gwendlyn. La star de TLC a également révélé que Robyn ne lui avait pas souhaité un joyeux anniversaire récemment, bien que Robyn ait salué la fiancée de Gwendlyn lors d’une réception familiale.

Quant au divorce de ses parents, Gwendlyn a expliqué qu’elle soutenait pleinement la décision de Christine de quitter le mariage quand cela s’est produit.

“Je me disais : ‘Tu pars ? Bien pour vous!’ Elle m’a dit qu’elle déménageait et qu’elle divorçait de mon père en même temps, alors j’étais tout excité pour elle », a expliqué Gwendlyn. “Évidemment, je l’aime et évidemment je lui rends visite tout le temps, mais elle rentrait chez elle et j’étais content pour elle. Et je n’aimais pas vraiment la relation qu’ils avaient. Et elle va vraiment très bien maintenant.

Cette saison de Sœurs épouses a été rempli de drame. Tout a commencé lorsque Christine a officiellement annoncé qu’elle avait quitté Kody en novembre 2021, qui a finalement été diffusée dans l’émission en novembre 2022. Depuis lors, Janelle, 53 ans, et Meri, 51 ans, se sont séparées de Kody. Les deux ruptures ont été confirmées dans la spéciale TLC Sœurs épouses : tête-à-tête.

“Je suis séparé de Janelle”, a confirmé Kody dans la spéciale. Concernant son mariage avec Meri, il a déclaré dans un confessionnal : « Je ne me considère pas vraiment comme marié à Meri. Si elle voulait passer à autre chose et en épouser un autre, elle ne se disputerait pas avec moi.

Maintenant, Kody n’est marié qu’à Robyn. Robyn est devenue la quatrième épouse de Kody en 2014. Kody a un total de 18 enfants qu’il partage avec Christine, Janelle, Meri et Robyn.

