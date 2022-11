La fille de Christie Brinkley essaie d’être «la plus gracieuse», ne veut pas être connue comme un «bébé népotiste»

La fille de Christie Brinkley, Sailor Brinkley-Cook, a suivi ses traces de mannequin.

Cependant, Sailor, 24 ans, a récemment révélé qu’elle hésitait à faire ses débuts dans l’industrie du mannequinat parce qu’elle ne voulait jamais être considérée comme un “bébé du népotisme”.

Brinkley-Cook a déclaré au magazine People que sa mère lui avait expliqué que “des portes lui étaient ouvertes”, mais qu’elle avait dû travailler pour se faire un nom.

“Je l’ai vraiment fait”, a-t-elle partagé. “Chaque pièce dans laquelle je suis entré, j’ai essayé d’être le plus aimable. J’ai essayé d’être le plus gentil. J’ai vraiment appris à connaître tout le monde sur le plateau.”

Brinkley a donné des conseils à sa fille, lui disant d’apprécier tous les aspects du mannequinat et lui a rappelé qu’elle est un morceau d’une “machine massive” qui va dans les séances photo.

“J’ai vraiment essayé d’apprendre le plus possible des producteurs, des maquilleurs, des coiffeurs, des photographes, des directeurs de casting”, a déclaré Brinkley-Cook au point de vente. “Tous ceux qui travaillent dans cette industrie sont si intelligents et si talentueux. Ma mère m’a rappelé qu’un mannequin n’est qu’une partie de tout cela.”

Brinkley est devenu célèbre dans l’industrie du mannequinat après avoir fait la couverture de Sports Illustrated Swimsuit pendant trois années consécutives en 1979, 1980 et 1981.

Depuis, elle est revenue en couverture de la publication aux côtés de ses filles : Sailor et Alexa Ray Joel, 36 ans.

Brinkley a déclaré à Long Island Woman pour son numéro d’août/septembre 2022 que l’opportunité “s’est présentée soudainement”.

“Je n’étais pas vraiment sûr de vouloir le faire”, a admis l’homme de 68 ans à la sortie de la couverture de Sports Illustrated Swimsuit 2017. “Mais je voulais vraiment que mes filles vivent cette expérience, alors nous avons dit OK.”

Le tournage a eu lieu dans leur maison familiale aux îles Turques et Caïques. Alors que Brinkley a mené une carrière réussie sous les projecteurs, elle a toujours fait face à des insécurités en se posant une fois de plus en bikini.

“À la seconde où vous commencez à penser à être dans” Sports Illustrated “, vous commencez à penser:” Oh, est-ce qu’on s’empile? “”, A expliqué Brinkley. “Tout le monde devient un peu insécurisé. C’était assez intéressant pour tout le monde d’être ensemble là-bas et de régler en quelque sorte leurs insécurités et de les faire connaître.”

“Mes filles ont toutes les deux eu des peurs différentes après avoir grandi devant l’examen minutieux de la presse, donc je pense que c’était chargé d’un peu d’anxiété”, a-t-elle poursuivi. “Mais c’était cathartique, je pense. Tout le monde a apprécié le moment et vécu cette expérience ensemble.”

Christie partage son plus jeune enfant, Sailor, avec l’architecte Peter Cook. Son fils, Jack Brinkley, qu’elle partage avec l’entrepreneur immobilier Richard Taubman.

Le mannequin partage sa fille, Alexa, avec le légendaire musicien Billy Joel.

