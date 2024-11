La fille de Channing Tatum et Jenna Dewan a l’air si adulte à Halloween

Le fiancé de Jenna Dewan, Steve Kazee, se moque apparemment de la séparation de Channing Tatum et Zoë Kravitz

Quand il s’agit de Everly Tatumne clignez pas des yeux deux fois.

La fille de 10 ans de Channing Tatum et ex-femme Jenna Dewan semblait avoir tellement grandi sur de nouvelles photos montrant son adorable costume d’Halloween.

Sur une photo partagée sur l’histoire Instagram de Jenna le 1er novembre, Everly a souri devant la caméra tout en portant un ensemble rouge à épaules dénudées, des chaussettes hautes noires et une perruque blonde. Pour couronner le look, elle a accessoirisé des tatouages ​​temporaires, des gants noirs et un collier ras du cou rouge.

La tenue était censée représenter un personnage de l’un de ses jeux vidéo d’anime fantastique préférés, comme sa mère l’a expliqué dans la légende : « Si vous deviniez un personnage de GenshinImpact vous auriez raison. »

Mais ce n’est pas le seul costume qu’Everly a porté pour les vacances. Elle s’est également déguisée en Laura Dernle personnage d’Ellie Sattler du Parc Jurassique franchise aux côtés de Jenna (qui est devenue Alan Grant(c’est Sam Neil) et son fiancé Steve Kazée (Jeff Goldblumc’est Ian Malcolm). Et les frères et sœurs d’Everly : frère Callum Kazee4 ans, et sœur Rhiannon Kazee4 mois, que Jenna partage avec Steve, a également participé aux costumes coordonnés, en portant des combinaisons de dinosaures pour l’occasion.