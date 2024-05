La fille de Chaka Khan dénonce Diddy pour manque de respect et crie après maman

Chaka Khan la fille de Indira savoure Diddy C’est la chute, et tout cela est dû à un problème de longue date – et jusqu’alors inconnu – qu’elle a avec lui pour avoir prétendument manqué de respect à sa mère légendaire.

Indira a écrit… « Je suis heureuse que cela vous arrive, vous vous êtes mis en face de ma mère et vous lui avez publiquement manqué de respect en criant et en hurlant comme un fou quand mon petit frère a essayé de vous sortir de chez ma mère, votre sécurité a sauté sur mon 19 frère d’un an. »