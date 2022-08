La fille de cette femme ressemble exactement à Woody Harrelson et nous ne pouvons pas l’ignorer

Une maman a récemment partagé une photo de son bébé et cela a pris d’assaut Internet. Et la raison pour laquelle la photo est devenue virale est l’affirmation de la femme, qui est visiblement très vraie. Partageant une photo de son bébé, à côté de la photo de l’acteur américain Woody Harrelson, elle a écrit dans la légende: “Ok, mais comment notre fille ressemble-t-elle à Woody Harrelson.”

Regarde:

Ok mais comment notre fille ressemble à Woody Harreslon pic.twitter.com/v3oZbXDrQM – Dani Grier Mulvenna (@DanielleKGrier) 3 août 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la photo a recueilli près de 3 000 000 j’aime et des milliers de personnes y ont réagi avec une myriade de commentaires.

Un utilisateur a dit: “S’il vous plaît, supprimez ceci avant que ses camarades de classe ne le trouvent en 2038 et ne lui rendent la vie difficile.”

Veuillez supprimer ceci avant que ses camarades de classe ne le trouvent en 2038 et ne lui rendent la vie difficile lol https://t.co/u8A9ojRlHh – Puis-je vous attacher, @SethRogen ?? (@MrsKhandiCoated) 4 août 2022

“La façon dont j’ai ricané”, a déclaré un utilisateur.

La façon dont j’ai caqueté https://t.co/TORmXN8dKj — jambes💃🏽 (@__mahealani) 4 août 2022

Un utilisateur a commenté: “J’ai eu des maux d’estomac anxieux toute la journée et cela vient de sauver la journée… J’adore ce bébé.”

J’ai eu des maux d’estomac anxieux toute la journée et cela vient de sauver la journée… J’adore ce bébé https://t.co/WciaTZOwr4 — Rachin dans la rue (@rachel_berc) 3 août 2022

“Je ne peux pas arrêter de rire”, a déclaré cet utilisateur.

Je ne peux pas arrêter de rire. https://t.co/KeGAJGwWF8 – Valérie Hall (@Noobventor) 3 août 2022

Certains parents ont proposé des photos de leurs bébés ressemblant à d’autres célébrités.

“Le mien ressemblait à Wallace Shawn”, a déclaré un utilisateur.

Le mien ressemblait à Wallace Shawn, alors…. https://t.co/sI2PYvbJwz pic.twitter.com/FK5CDkVAJR – Minda Briley (@BrileyMinda) 3 août 2022

Un autre a commenté : « C’est incroyable ! Et notre petit-fils semble être lié à Jackie Coogan (lorsqu’il incarne Oncle Fester). “

Ceci est incroyable! Et notre petit-fils semble être lié à Jackie Coogan (lorsqu’il incarne Oncle Fester): https://t.co/LYcjonndLA pic.twitter.com/5ykzYzXncW — Catherine Carême (@colormecather) 3 août 2022

“Mieux que moi de ressembler à Farage”, a déclaré ce père de famille.

Mieux que le mien ressemblant à Farage pic.twitter.com/hx4KIf49wh – Michael Dunn (@michaeljohndunn) 3 août 2022

Cette utilisatrice a partagé une photo de sa fille disant qu’elle aussi ressemblait à Harrelson. “Heureusement, ce n’est qu’une phase”, a-t-il écrit.

J’y ai couru il y a quelque temps aussi… heureusement, ce n’est qu’une phase pic.twitter.com/lnMPVrESfL — Le VRAI Brad Bullard (@bradbullard) 3 août 2022

Voyant la photo devenir virale, la femme, qui s’appelle Dani Grier Mulvenna, a partagé une autre photo de sa fille nommée Cora. Dans la légende, elle a écrit: “Cora dit, merci beaucoup pour les likes et les retweets et aussi, elle ne ressemble pas toujours à Woody Harrelson, c’est juste que quand elle le fait… elle le fait vraiment, vraiment.”

Cora dit, merci beaucoup pour les likes et les retweets et aussi qu’elle ne ressemble pas toujours à Woody Harreslon, c’est juste que quand elle le fait… elle fait vraiment vraiment xxx pic.twitter.com/0CuEQrIgSy – Dani Grier Mulvenna (@DanielleKGrier) 3 août 2022

Woody Harrelson est un acteur américain populaire qui est surtout connu pour ses rôles dans The Highwaymen, Now You See Me et le dernier The Man From Toronto.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici