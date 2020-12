La fille de Carrie Fisher, Billie Lourd, a dit aux fans « vous n’êtes pas seule » dans un message poignant quatre ans après la mort de sa mère.

Billie, 28 ans, a été dévastée lorsque l’actrice de Star Wars est décédée à l’âge de 60 ans le 27 décembre 2016.

Elle s’est souvenue de sa mère à l’occasion de l’anniversaire de sa mort hier en partageant un message puissant sur sa page Instagram.

L’actrice Billie – qui est devenue maman pour la première fois cette année – a posté une photo d’elle-même avec Carrie marchant dans une longue rue et a écrit: « Envoi de mon amour et de ma force à tous ceux qui manquent à un être cher qu’ils ont perdu.

« Surtout ceux d’entre vous qui ont perdu quelqu’un pendant cette année folle. Vous n’êtes pas seuls. »

Carrie rentrait chez elle pour Noël après un voyage de presse à Londres lorsqu’elle est tombée malade à bord du vol.









Après son arrivée, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital et a passé quatre jours en soins intensifs avant de décéder.

La famille a subi une double tragédie cette année-là lorsque la mère de Carrie, Debbie Reynolds, est décédée un jour plus tard.

La star de Singin ‘In The Rain a subi un accident vasculaire cérébral en aidant son fils à planifier les funérailles de Carrie et est décédée à l’hôpital plus tard dans la journée.

Carrie et Debbie ont été rappelées plus tard lors d’un service commémoratif conjoint à Los Angeles en janvier 2017.







BIllie a parlé plus tard de la perte de sa mère et de sa grand-mère dans une interview avec le magazine Town & Country.

Elle a déclaré: «J’ai toujours vécu dans leur ombre, et c’est maintenant la première fois de ma vie que je suis propriétaire de ma vie et que je suis autonome.

«J’adore être la fille de ma mère, et c’est quelque chose que je serai toujours, mais maintenant je suis juste Billie.

« Elle [Carrie] avait un héritage tellement incroyable et maintenant je dois le maintenir et le faire évoluer à ma manière. «