La fille de Bruce Willis, Rumer, admet que le nom du bébé a été inspiré par une faute de frappe : « Intervention divine »

Rumer Willis, la fille aînée de Bruce Willis et Demi Moore, a appelé le nom qu’elle et son petit ami ont choisi pour leur bébé « intervention divine » après avoir révélé qu’il leur était venu à cause d’une faute de frappe.

« Nous pensions au nom de Loretta, et c’était une faute de frappe », a déclaré l’actrice de « Once Upon a Time … in Hollywood » au magazine People mardi. « Son père et moi envoyions des textos, et il a omis le ‘R’ de Loretta, et c’était juste Louetta. »

Willis et son petit ami Derek Richard Thomas ont accueilli Louetta Isley Thomas Willis lors d’un accouchement à domicile le 18 avril.

RUMER WILLIS DIT QUE BRUCE WILLIS ET DEMI MOORE SONT « TELLEMENT EXCITÉS » PAR LE PREMIER PETIT-ENFANT, OFFRANT BEAUCOUP DE CONSEILS

« J’étais comme, ‘Oh, j’adore ça!' », a-t-elle dit à propos du surnom unique. « J’ai l’impression que c’était l’un de ces moments d’univers d’intervention divine, et nous l’avons compris assez tôt dans ma grossesse », a déclaré Willis.

La première maman, 35 ans, a admis qu’elle « était tellement tombée amoureuse » du nom qu’elle s’est demandé si cela conviendrait à sa petite fille.

« Ce qui était effrayant, c’est que j’adore ce nom, mais oh mec, est-ce que ce sera son nom ? Est-ce le bon nom ? Et si elle sortait et ne ressemblait pas à ça ? » Willis a admis sa nervosité avant la naissance.

Elle a ajouté : « Je suis tellement tombée amoureuse de ce nom, si tôt, que j’ai eu peur que ça ne marche pas. Mais ensuite, elle est sortie, et je veux dire, pour moi, du moins en ce moment, j’étais va l’appeler Lou, qu’elle soit un garçon ou une fille. »

Une autre chose que l’actrice de « 90210 » aimait dans ce nom était sa « polyvalence ».

« Si elle ne se sent pas comme une Louetta, elle peut passer par Lou, elle peut passer par Etta. Elle peut changer ça tout au long de sa vie. Tout ce qu’elle veut », a ajouté Willis.

Willis a récemment partagé une photo d’elle nue sur Instagram, notant que son corps « a fait un humain à partir de rien ».

Elle a ajouté : « Ce corps que j’ai passé tant d’années à essayer de façonner et de modeler dans ce que je pensais être désirable ou me faisait me sentir bien dans mes vêtements, est un peu plus doux et plus rond, agité et différent et c’est ok, plus que ok c’est assez incroyable parce que j’ai fait grandir une personne à l’intérieur. Ce petit être que j’aime avec une férocité et un émerveillement qui atteint de nouveaux niveaux chaque jour.

Willis a dit alors que ses « seins, pourraient être plus gros et peut-être toujours plus à la dérive, mais quel cadeau et privilège qu’ils puissent nourrir et nourrir mon Lou. Ils font aussi un oreiller fantastique pendant que nous dormons. Mes hanches et mon ventre, maintenant plus doux et plus rond, berce ma fille dans la sécurité, la chaleur et l’amour. »

Le jour de la fête des pères, Rumer a partagé une photo de son père tenant son premier petit-enfant.

« Voir mon père tenir ma fille dans ses bras aujourd’hui est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie », a-t-elle écrit dans la légende. « Sa douceur et son amour pour elle étaient si purs et beaux. »

L’homme de 68 ans a récemment reçu un diagnostic de démence frontotemporale, a révélé sa famille en février.

Bruce et Demi ont deux autres filles adultes, Tallulah et Scout, et il a deux jeunes filles avec sa femme Emma Heming : Mabel, 11 ans, et Evelyn, 9 ans.