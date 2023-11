La fille de Bruce Willis fait le point sur la démence de son acteur bien-aimé

Bruce Willis surmonte son déclin cognitif avec grâce, dit sa fille.

L’acteur a reçu un diagnostic d’aphasie en 2022, un trouble qui affecte la mémoire et la communication, et il a pris sa retraite avant que son état n’évolue vers une démence frontotemporale. Bien qu’il ait disparu des projecteurs, Willis serait resté là – et est toujours un père inconditionnel.

“Il souffre d’une maladie cognitive très agressive, une forme de démence très rare”, a déclaré sa fille Tallulah dans « The Drew Barrymore Show » mercredi, plus tard, ajoutant que son père « est le même, ce qui, à cet égard, j’ai appris que c’est la meilleure chose que vous puissiez demander ».

“Je vois l’amour quand je suis avec lui”, a-t-elle déclaré. “Et c’est mon père, et il m’aime.”

Tallulah, qui a écrit un essai déchirant sur les problèmes de santé de son père en juin et a félicité sa belle-mère Emma Heming pour avoir discuté publiquement de l’expérience de la famille, a expliqué pourquoi sa famille recomposée a été si ouverte sur la maladie de Willis avec le monde en général.

“Je pense que c’est double”, a déclaré Tallulah à Barrymore. “Je pense que d’une part, c’est qui nous sommes en tant que famille, mais aussi qu’il est très important pour nous de faire connaître le FTD.” Elle a ajouté que la famille « n’avait aucune idée » de la nature de la maladie lorsque Willis en a été initialement diagnostiqué.

“Si nous pouvons prendre quelque chose avec lequel nous luttons en famille et individuellement – ​​pour aider d’autres personnes, pour redresser la situation, pour en faire quelque chose de beau – c’est vraiment spécial pour nous”, a déclaré le créateur de mode.

La FTD est le résultat de lésions neuronales dans les lobes frontaux et temporaux du cerveau et peut entraîner un comportement inhabituel, des problèmes de communication et des problèmes émotionnels. selon l’Institut national sur le vieillissement. L’Association pour la Dégénérescence Frontotemporale Remarques il n’existe aucun remède connu.

L’espérance de vie moyenne après l’apparition des symptômes est de sept à 13 ans.

Image ouverte modale La créatrice de mode Tallulah Willis et son père, l’acteur Bruce Willis, au “Comedy Central Roast of Bruce Willis” 2018 à Los Angeles.

Tallulah a déclaré que l’état de santé de son père lui avait appris « à faire de la place au discours intérieur négatif » et à gérer la colère et la douleur qu’elles provoquent, plutôt que d’essayer de les noyer. Elle s’est également permise de devenir nostalgique et a apporté de vieilles photos de son père lors de l’enregistrement de « Barrymore » de mercredi.

“Pouvoir regarder ces photos… il a mon âge, il vit à Hell’s Kitchen, et c’est un idiot total et c’est une personne absurde”, a déclaré Tallulah à Barrymore. “Et je suis une personne absurde, donc il existe une sorte de connexion merveilleuse.”

“Une partie de ce qui a été une très belle façon pour moi de guérir de cette situation est de devenir archéologue pour les affaires et le monde de mon père, ainsi que ses petits bibelots et gadgets”, a-t-elle ajouté.

Willis a choisi Tallulah dans deux de ses films, « Bandits » (2001) et « The Whole Ten Yards » (2004). Mercredi, elle pensait qu’il était toujours prêt le matin à l’envoyer à l’école. Lui-même musicien, il jouait des chansons des Coasters pour ses enfants.