La fille de Bruce Willis et Demi Moore, Tallulah Willis, est fiancée

La famille Willis-Moore s’agrandit.

Tallulah Willis, la plus jeune fille de Bruce Willis et Demi Moore, a annoncé mardi sur Instagram qu’elle était fiancée à Dillon Buss. (Bruce et Moore, mariés de 1987 à 2000, partagent également leurs filles Rumer, 32 ans, et Scout, 29 ans.)

Au lieu d’un «oui» traditionnel après que son beau réalisateur s’est mis à genoux, Willis a écrit qu’elle accepterait «avec la plus grande certitude» sa main en mariage.

« Je peux enfin t’appeler mon fiancé. Je t’aime pour toujours Buuski Lu, tu es mon meilleur ami », a écrit Buss sous-titré plusieurs photos sur Instagram, appelant leur date de fiançailles pour le jour de Star Wars: « #maythefourthbewithus. »

Willis a ensuite partagé une vidéo en gros plan de sa bague de fiançailles taille émeraude massive: « HANDS STILL SHAKIN ‘- MOMS SPAGHETTI – I’m FIANCÉNCHED. »

Demi Mooreloue la femme Emma de l’ex-mari Bruce Willis comme « absolument inspirante »

La famille de Willis a partagé son enthousiasme et a félicité le couple sur les réseaux sociaux.

«J’adore ces enfants fous», a posté Rumer Willis sur Instagram. « Félicitations @dillonbuss et @buuski, je vous aime tellement et je suis tellement excitée pour vous. »

Le scout Willis a accueilli le «premier officiel WILLIS BROTHER» dans la famille: «Je suis tellement encouragé par cette JOYEUSE AMOUR CELEBRATION… aujourd’hui est une bénédiction à cause de votre amour!»

Emma Heming Willis, la deuxième épouse de Bruce, a commenté plusieurs émojis cœur rouge sous le message de fiançailles de Willis. (Bruce et Emma Willis, qui se sont mariés en 2009, partagent deux enfants: Mabel, 9 ans, et Evelyn, 7 ans)

Exes Bruce Willis, Demi Mooremettre en quarantaine avec leurs enfants

Bien que l’on ne sache pas quand le couple nouvellement fiancé a commencé à sortir ensemble, Buss a mis en quarantaine Willis et sa famille (en pyjama rayé assorti néanmoins) au début du verrouillage de la pandémie COVID-19 l’année dernière.

« Neutre chaotique », Willis a sous-titré la photo Instagram en avril 2020, qui montrait Bruce et Moore debout bras dessus bras dessous. Scout, Buss et un chien en pyjama sont également représentés sur la photo.

Willis et Buss sont devenus officiels d’Instagram en février 2020.

Voici pourquoi Bruce Willis est mis en quarantaineavec l’ex Demi Moore et pas sa femme au milieu de la pandémie