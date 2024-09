La fille de Bruce Willis dit qu’il lui a montré « à ne prendre aucun moment pour acquis » : « Il y a des jours douloureux »

Tallulah Willis a donné un aperçu du combat continu de Bruce Willis contre l’aphasie, plus d’un an après que l’acteur légendaire a reçu un diagnostic de démence frontotemporale.

La plus jeune fille de Demi Moore et Bruce Willis a détaillé son propre parcours de santé lors d’une interview avec Hoda Kotb et Jenna Bush Hager dans l’émission « Today » avant d’informer les fans de la santé de l’acteur de « Die Hard ».

Kotb a été émue par une citation que Tallulah a partagée avec Vogue plus tôt cette année lorsqu’elle a déclaré : « J’ai toujours reconnu des éléments de sa personnalité en moi, et je sais juste que nous serions de si bons amis si seulement nous avions plus de temps. »

TALLULAH, LA FILLE DE BRUCE WILLIS, FAIT LE POINT SUR SA « DOULOUREUSE » LUTTE CONTRE LA DÉMENCE

« Son état est stable, ce qui est une bonne chose dans cette situation. C’est dur », a admis Tallulah à propos de la santé de Bruce. « Il y a des jours difficiles, mais il y a tellement d’amour, et cela m’a vraiment montré qu’il ne faut prendre aucun moment pour acquis. Je pense vraiment que nous serions les meilleurs amis du monde. Je pense qu’il est très fier de moi. »

Hager a noté : « Quand vous le voyez, vous ne pouvez pas penser à ce qu’il était ou à ce que vous espériez qu’il serait. »

LA FILLE DE BRUCE WILLIS PARTAGE DES PHOTOS DE SON PARCOURS AVEC LE TROUBLE DE LA PEAU ET CÉLÈBRE SES « PETITES VICTOIRES »

Tallulah a acquiescé : « Il faut être dans l’instant présent. Il faut être présent. »

Bruce, 69 ans, a reçu un diagnostic de démence frontotemporale (DFT) en février 2023, peu de temps après avoir reçu un diagnostic d’aphasie l’année d’avant.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PUBLICATION

Selon le National Institute on Aging, la DFT est « le résultat de lésions des neurones des lobes frontaux et temporaux du cerveau ». « De nombreux symptômes peuvent en résulter, notamment des comportements inhabituels, des problèmes émotionnels, des difficultés de communication, des difficultés au travail ou à la marche. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’ACTUALITÉS SUR LE DIVERTISSEMENT

Il s’est marié Emma Heming Le couple s’est marié en mars 2009 à leur domicile des îles Turques-et-Caïques. Le couple a eu deux filles, Mabel et Evelyn. L’acteur avait déjà été marié à Moore pendant 12 ans et les deux ex-amis ont eu trois filles ensemble : Rumer, Scout et Tallulah.

Tallulah, 30 ans, a révélé plus tôt cette année qu’on lui avait diagnostiqué une autisme à l’âge adulte. Elle a admis qu’elle n’avait « aucune idée » de l’impact qu’elle aurait en partageant son diagnostic sur les réseaux sociaux.

« Je ne savais pas que cela aurait des conséquences aussi graves », a-t-elle déclaré. « J’ai été mal diagnostiquée pendant de nombreuses années, donc je n’ai reçu mon diagnostic qu’à 29 ans, ce qui est très courant, en particulier chez les femmes adultes. »

Elle a ajouté : « Tout cela est donc très nouveau pour moi. Ce n’est que l’année dernière que j’ai appris à connaître les termes et à les réguler. Je suis autiste de haut niveau et mes difficultés sont davantage d’ordre sensoriel, c’est-à-dire que je suis très sensible au monde, plutôt que, comme les gens le pensent plus souvent, il s’agit de communication. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DIVERTISSEMENT

Apprendre son diagnostic a été « très émouvant », mais Tallulah a également ressenti un sentiment de « soulagement » de pouvoir trouver une réponse à ses questions liées à la santé.

« Pour être honnête, je me détestais vraiment et je pensais que j’étais très brisée, alors apprendre que les éléments de moi-même que je ressentais comme étant mauvais ou mauvais, ou tout simplement trop pour ce monde sont en fait OK, et ils nécessitent juste peut-être un peu plus d’outils », a-t-elle déclaré.

« Et cela m’a donné plus de grâce envers moi-même et, je pense, envers ma famille et, je l’espère, envers d’autres personnes qui en entendent parler, pour qu’elles soient un peu plus douces et compatissantes envers elles-mêmes. »

Elle a été franche au sujet de son diagnostic, sachant que sa voix pourrait aider d’autres personnes dans le besoin.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« On m’observe depuis que je suis bébé, donc c’était très important pour moi d’utiliser cette plateforme pour en parler », a-t-elle déclaré. « Je ne savais pas comment j’allais en parler ni exactement de quoi cela venait, mais j’ai toujours su que je me sentais responsable de faire en sorte que cela ait vraiment du sens. Il y a tellement de gens qui, je pense, sont comme moi et qui ont des difficultés. »