La fille de Brooke Bailey, star de “Basketball Wives”, est décédée à 25 ans : “Ce n’est pas un au revoir”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “Basketball Wives”, Brooke Bailey, a annoncé que sa fille, Kayla Bailey, était décédée. Elle avait 25 ans.

La star de télé-réalité a confirmé la triste nouvelle dans un post Instagram dimanche. “Pour toujours mon bébé, Pretty Black alias Kayla Nicole Bailey. Ce n’est pas un au revoir”, a-t-elle écrit à côté de deux émojis en forme de cœur et d’une colombe.

“Maman te verra bientôt”, a-t-elle ajouté, à côté de plusieurs photos de Kayla.

La cause du décès de la fille de Brooke n’a pas été partagée pour le moment.

JACKIE CHRISTIE, LA STAR DE “BASKETBALL WIVES”, SUR LES GROUPIES DE LA NBA : “C’EST DIFFICILE POUR CERTAINS”

Dimanche, Brooke a reçu plusieurs messages aimables concernant la nouvelle tragique. Amber Rose a commenté : “Je suis tellement désolée Brooke”, ajoutant une rose et un emoji de main de prière. La star de “Real Housewives of Atlanta”, Porsha Williams, a commenté : “Jésus”, ajoutant un emoji de mains de prière, “Je prie pour vous ! Désolé pour votre perte.”

Bailey s’est inspirée de son histoire Instagram et a écrit : “Ma petite fille est tellement aimée de vous tous ! ! ! L’amour et le soutien que ma famille a reçus aujourd’hui sont irréels et tellement appréciés.”

Elle a poursuivi : “Merci ! Kayla a marqué tant de vies. Elle est entrée dans la pièce et a demandé respect, amour et attention.”

“Si vous avez eu le plaisir de la rencontrer et d’être amie avec elle, elle a changé votre vie à jamais”, a ajouté Brooke dans une autre histoire Instagram.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Brooke – qui avait d’anciennes relations avec les stars de la NBA Rashard Lewis et Vernon Macklin – est apparue pour la première fois dans “Basketball Wives” en 2012.

Elle est revenue au spectacle pour sa 10e saison, qui a été créée en mai. Elle joue aux côtés de Shaunie O’Neal, Malaysia Pargo, Brandi Maxiell, Jackie Christie, Nia Dorsey, Noria-Dorsey Taggart, Jennifer Williams, DJ Duffey, Angel Brinks et British Williams.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon les résumés des épisodes, cette saison, Brooke discute du traitement de FIV avec ses enfants et répare une querelle d’un an qu’elle a eue avec sa mère.