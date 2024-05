La fille de Brad Pitt et Angelina Jolie demande de retirer Pitt du nom de famille quelques jours après que sa sœur ait révélé un nouveau nom

Recevez notre e-mail hebdomadaire gratuit pour toutes les dernières nouvelles cinématographiques de notre critique de cinéma Clarisse Loughrey Recevez gratuitement notre e-mail The Life Cinematic

La fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, Shiloh, a légalement demandé à retirer « Pitt » de son nom de famille après la séparation acrimonieuse de ses parents, suggèrent des informations.

Shiloh – qui a eu 18 ans le jour du dépôt du dossier, le lundi 27 mai – a demandé que son nom légal soit changé en Shiloh Jolie dans des documents judiciaires obtenus parTMZ.

La demande de la danseuse de retirer Pitt de son nom de famille intervient quelques jours après qu’il a été révélé que sa sœur Vivienne, 15 ans, avait apparemment également supprimé Pitt de son nom de famille.

Vivienne fait partie de l’équipe de production de la nouvelle comédie musicale de Broadway Les étrangers et est répertorié dans le Playbill sous le nom de Vivienne Jolie.

Plusieurs publications ont affirmé que les autres enfants de Pitt qu’il partage avec Jolie – Zahara, Maddox, Pax et Knox n’utilisent plus non plus son nom de famille. Cependant, Shiloh est la première à procéder à ce changement juridique.

L’indépendant a contacté les représentants de Pitt pour commentaires.

Les rapports faisant état de relations tendues entre Pitt, 60 ans, et ses enfants se multiplient depuis que lui et Jolie, 48 ans, se sont séparés en 2016 après deux ans de mariage et 12 ans de vie commune.

L’année dernière, la fille de l’ancien couple, Zahara, 19 ans, a été présentée dans la sororité de son université sous le nom de Zahara Marley Jolie, excluant également le nom de famille de son père.

Jolie aurait demandé le divorce après un incident survenu en septembre 2016 lors d’un vol privé entre la France et Los Angeles.

Les documents judiciaires, qui ont été obtenus par Le New York Timesa affirmé que Pitt « avait étouffé l’un des enfants et en avait frappé un autre au visage » et « avait attrapé Jolie par la tête et l’avait secouée ».

Le dossier indique également qu’à un moment donné, « il a versé de la bière sur Jolie ; à un autre moment, il versait de la bière et du vin rouge sur les enfants ».

Pitt a nié avec véhémence ces allégations à l’époque et il n’a jamais été inculpé à la suite d’une enquête sur des allégations d’abus sur le vol de 2016.

En novembre dernier, Pax, le fils de Jolie et Pitt, 20 ans, aurait qualifié Pitt de « connard de classe mondiale » et de « putain d’être humain horrible » dans un message cinglant pour la fête des pères sur son compte Instagram privé, trois années auparavant.

« Vous prouvez à maintes reprises que vous êtes une personne terrible et méprisable », aurait écrit Pax à côté d’une photo de Pitt acceptant l’Oscar du meilleur second rôle en 2020, pour sa performance dans le film de Quentin Tarantino. Il était une fois… à Hollywood.

« Vous n’avez aucune considération ni empathie envers vos quatre plus jeunes enfants qui tremblent de peur en votre présence », a poursuivi l’adolescent.

Plus tôt cette année, les avocats de Jolie ont affirmé que « les antécédents de violence physique de Pitt envers Jolie avaient commencé bien avant le voyage en avion de la famille en septembre 2016 », mais ont noté que le vol « marquait la première fois qu’il appliquait également ses violences physiques sur les enfants », provoquant le Sel star de quitter la relation immédiatement.

En 2022, Pitt et Jolie se sont retrouvés mêlés à un nouveau drame juridique lorsqu’il l’a poursuivie en justice pour avoir vendu « secrètement » ses actions d’un domaine viticole français, Château Miraval, qu’ils avaient acheté ensemble lorsqu’ils étaient en couple.

Le Club de combat L’acteur a affirmé qu’il avait investi beaucoup de temps et d’argent dans la cave au fil des années et que le couple séparé avait compris qu’aucun d’eux ne pouvait vendre ses actions sans le consentement de l’autre.

Plus tôt ce mois-ci, un juge de Los Angeles a statué que Jolie devrait soumettre huit ans d’accords de non-divulgation (NDA) dans le cadre de la bataille juridique en cours.

En avril, l’équipe juridique de Jolie a déposé une requête visant à obtenir la publication de communications qui, selon eux, prouveraient que Pitt ne la laisserait pas lui vendre sa part de la cave à moins qu’elle n’accepte une NDA « expansive ».

Les avocats de Pitt ont alors demandé que la juge Lia Martin oblige son ex-femme à soumettre les NDA qu’elle avait signés dans le passé.

L’équipe juridique de l’acteur a fait valoir que les NDA étaient « très pertinentes » par rapport aux « prétendues justifications de Jolie pour avoir refusé de respecter ses obligations contractuelles envers Pitt » lorsqu’elle a vendu ses actions de la cave à un oligarque russe nommé Yuri Shefler.

L’avocat de Jolie, Paul Murphy, a déclaré Le courrier quotidien qu’ils sont « plus qu’heureux » de remettre les NDA. « Les NDA courants ne sont tout simplement pas comparables à la demande de dernière seconde de M. Pitt d’essayer de dissimuler sa mauvaise conduite personnelle », a déclaré Murphy.

Il a ajouté que l’équipe de Jolie est « heureuse que la Cour ait reconnu que la seule pertinence potentielle concerne le caractère inadmissible de la conduite de M. Pitt, une question clé désormais confirmée dans cette affaire ».

Murphy a affirmé que la décision « ouvre la porte à la découverte de toutes les questions liées aux abus de Pitt » et « nous nous félicitons de cette transparence dans les réponses de toutes les parties ».

Il a poursuivi : « Angelina attend avec impatience la fin éventuelle de ce litige avec ses faux récits qui continuent de blesser la famille et d’interférer avec sa capacité à guérir. »