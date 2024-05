La fille de Brad Pitt abandonne son nom de famille au milieu d’une querelle familiale

Brad PittLa fille de a officiellement demandé à être déchue de son nom de famille au milieu d’une amère querelle familiale.

Shiloh, le troisième enfant de Pitt avec son ancien partenaire Angelina Joliea déposé les documents le 27 mai, jour de son 18e anniversaire, demandant que son nouveau nom légal soit Shiloh Jolie.

Il fait suite à des informations selon lesquelles Pitt, 60 ans, souhaite réparer un lien « rompu » avec Shiloh.

Les autres enfants de l’acteur – Vivienne, Zahara et Maddox – n’utilisent pas non plus le deuxième prénom de Pitt, selon certaines informations.

Jolie et Pitt partagent leur fille biologique Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, 15 ans, ainsi que trois enfants adoptés, Maddox, 22 ans, Pax, 20 ans et Zahara, 19 ans.

Les autres enfants de Pitt, Vivienne, Zahara et Maddox, n’utilisent pas non plus le nom de famille de l’acteur – Jun Sato

Le couple a commencé à se fréquenter publiquement peu de temps après que Pitt ait annoncé son divorce d’avec Jennifer Aniston en 2005.

Jolie a demandé le divorce en 2016 après deux ans de mariage, et elle et Pitt ont été déclarés légalement célibataires en 2019.

Une âpre bataille de divorce aurait endommagé la relation de Pitt avec ses enfants.

Ils se seraient disputés sur les circonstances dans lesquelles leur relation a pris fin et sur leurs accords commerciaux en cours.

En 2022, Jolie a déposé des documents judiciaires affirmant que Pitt l’avait attrapée par la tête et avait attaqué deux de leurs enfants à bord d’un jet privé en 2016.

Les journaux ont également indiqué que Pitt avait abusé verbalement et avait versé de l’alcool sur sa famille pendant le vol entre la France et Los Angeles.

Jolie a demandé le divorce en 2016 après deux ans de mariage avec l’acteur – Gregg DeGuire

Pitt a nié ces accusations.

Les autorités ont décidé de ne pas porter plainte à la suite d’une enquête du FBI en 2016.

Plus tôt cette année, Jolie a affirmé que les violences physiques et émotionnelles avaient commencé avant le combat aérien largement médiatisé.

Pax n’a pas parlé à son père depuis l’incident.

En 2020, il a publié sur son compte Instagram privé que Pitt était un « connard de classe mondiale » et une « personne méprisable » qui faisait « trembler de peur » ses quatre plus jeunes enfants.

Pitt aurait récemment abandonné sa volonté d’obtenir la garde partagée de leurs enfants.

