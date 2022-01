La fille de Bob Saget, Lara, partage les « plus grandes » leçons de vie qu’il lui a apprises dans un hommage touchant

Lara Saget se confie sur son défunt père Bob Saget et les leçons de vie qu’il lui a enseignées.

L’acteur et comédien de stand-up « Full House » a été retrouvé décédé dans une chambre d’hôtel Ritz-Carlton Orlando le 9 janvier après avoir honoré la scène devant une salle vendue – dans la foule à Jacksonville, en Floride, la veille au soir. Il avait 65 ans.

Il laisse dans le deuil sa veuve, Kelly Rizzo, et ses filles Lara, Aubrey et Jennifer, qu’il a partagées avec sa première épouse Sherri Kramer.

Lara est allée sur Instagram jeudi, partageant une photo de retour en noir et blanc qui semble provenir de son enfance. Sur la photo, Saget touche le front d’une petite fille, apparemment Lara, et la regarde avec un regard amoureux.

Dans sa légende, Lara, 32 ans, a révélé que la plus grande leçon de vie qu’il partageait avec elle était d’aimer pleinement.

« Pour quiconque a peur d’aimer, l’amour inconditionnel est le plus beau des cadeaux » Lara a écrit. « Mon père aimait avec tout ce qu’il avait. Il avait tellement de raisons d’avoir peur d’aimer. Tant d’êtres chers n’arrêtaient pas de laisser tomber le corps. »

« Au lieu d’avoir peur, il aimait plus. Je suis plus que reconnaissante de recevoir et de donner cet amour. Aime complètement et sois gentille. De toutes les leçons qu’il m’a enseignées, celles-ci sont les plus importantes », a conclu Lara « avec amour ».

Lara a reçu le soutien des membres de sa famille et de ses amis dans la section des commentaires du message.

Rizzo a commenté: « Je t’aime pour toujours, Lara. »

L’acteur de « Full House » Scott Weinger a répondu avec trois émojis au cœur rouge.

L’acteur Danny Burstein a dit à Lara que son père « était l’amour ».

« La définition même de l’amour. Je me sens tellement chanceuse d’avoir ressenti cet amour. La première chose que nous avons toujours faite a été de savoir comment allaient nos enfants parce que nous savions que c’était là que se trouvait notre cœur. Bob me manquera pour toujours », Burstein ajoutée.

L’acteur-comédien bien-aimé, connu pour son rôle télévisé de longue date en tant que Danny Tanner dans « Full house » et en tant qu’ancien animateur de « America’s Funniest Home Videos », a été inhumé en Californie le 14 janvier. Le casting de « Full House », comprenant les stars John Stamos, Candace Cameron Bure et Lori Loughlin, ainsi que Jeff Ross, John Mayer et Kathy Griffin, entre autres, étaient présents. TMZ , environ 300 personnes se sont présentées pour rendre hommage à Saget.

Les députés du comté d’Orange ont été appelés le 9 janvier au sujet d’un « homme qui ne répond pas » dans une chambre d’hôtel au Ritz-Carlton d’Orlando et ont trouvé Saget mort, selon une déclaration du shérif sur Twitter. Les détectives n’ont trouvé « aucun signe de jeu déloyal ou de consommation de drogue dans cette affaire ».

Saget était en Floride dans le cadre de sa tournée « I Don’t Do Negative Comedy Tour ». Après des réceptions chaleureuses du public à ses concerts, il a célébré en ligne.

« Je suis de retour dans la comédie comme quand j’avais 26 ans. Je suppose que je trouve ma nouvelle voix et que j’en apprécie chaque instant », a-t-il posté sur Instagram après ce qui allait devenir son dernier spectacle.

La famille de Saget a partagé une déclaration avec Fox News après sa mort.

« Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui », a déclaré la famille Saget. « Il était tout pour nous, et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et réunissant des gens de tous horizons avec le rire.

« Bien que nous demandions de l’intimité pour le moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous souvenir de l’amour et des rires que Bob a apportés au monde. »

D’autres comédiens et amis ont fait l’éloge de Saget non seulement pour son esprit, mais sa gentillesse.

« Je suis brisé. Je suis vidé. Je suis sous le choc. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui », a écrit Stamos, qui a partagé la vedette avec Saget dans « Full House ». « Je t’aime tellement Bobby. »

« Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs êtres humains que j’aie jamais connus de ma vie. Je l’aimais tellement », a déclaré Cameron Bure, qui jouait la fille de Saget dans « Full House ».

Plus tôt cette semaine, Rizzo, 42 ans, partagé sur Instagram une nouvelle image de son « mari incroyable » et a livré un message à ses disciples que le monde « ne sera plus jamais le même ».

Rizzo s’est également exprimé dans une interview « Aujourd’hui » et a mis en lumière le type d’homme que Saget était quand les caméras n’étaient pas là.

« C’était toujours pareil. Il était là juste pour profiter de la vie. Et il voulait juste que les gens se sentent bien », a expliqué Rizzo. « Je veux dire, si nous allions au restaurant, il parlait à tous les serveurs, les serveuses. Il connaissait tous les hôtes. Tout le monde le connaissait et l’aimait. Et son message constant était juste ‘traitez tout le monde avec gentillesse’ parce qu’il avait traversé tant de choses dans sa vie, et il savait à quel point la vie pouvait être difficile. »

Rizzo a poursuivi: « Et donc il a toujours été si gentil et aimant avec tout le monde », a-t-elle poursuivi. « C’était juste le meilleur homme que j’aie jamais connu de ma vie. Il était tellement gentil et tellement merveilleux, et tout le monde qui était dans sa vie le savait. Et même quiconque le rencontrait par hasard était comme, ‘Wow, c’est un gars spécial.' »