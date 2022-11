La fille de Bob Saget, Aubrey, épouse 10 mois. Après sa mort tragique – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Aubrey Sagetl’un des jumeaux que le regretté Bob Saget et Sherri Kramer accueillie en 1987, est aujourd’hui une femme mariée. Aubrey, 35 ans, s’est marié avec Andy Kabel à Tulum, au Mexique, le week-end, par Divertissement ce soir. La cérémonie a eu lieu dix mois après la mort inattendue de Bob à 65 ans, et bien que le Full house star n’était pas là en personne, il était en esprit. le jumeau d’Aubrey, Lara Mélanie Saget, a partagé une histoire Instagram de l’heureux couple échangeant ses vœux. Aubrey portait une robe glamour en satin blanc à épaules dénudées, tandis qu’Andy portait un costume beige avec des chaussures sombres.

la veuve de Bob, Kelly Rizo (qu’il a épousé en 2018), était sur place, et elle a documenté la procédure via son histoire Instagram. “Je t’aime tellement @aubreysaget”, Kelly, 43 ans, a légendé une histoire Instagram. Dans un autre, Kelly a posé avec des amis à la lueur de la nuit. “Saluer Bob avec [one of] ses choses préférées… un bon cigare.

Bob “a été retrouvé inconscient dans sa chambre d’hôtel le 9 janvier 2022”, selon le rapport du bureau du médecin légiste sur la cause de son décès, qui a statué que Saget était décédé “à la suite d’un traumatisme crânien contondant”. Ses blessures ont très probablement été causées par une chute sans témoin. Une analyse toxicologique n’a révélé aucune drogue illicite ou toxine. La manière de mourir est un accident.

Dans les mois qui ont suivi la perte triste et choquante de l’un des titans de la comédie, les gens ont pleuré et se sont adaptés à une vie sans Bob. “Je me sentais plus en sécurité avec Bob dans le monde parce qu’il prenait tellement soin de tout le monde”, a déclaré Kelly Rizzo Divertissement ce soir en octobre. «Il était un tel protecteur et un gardien. Il vous a juste fait vous sentir si en sécurité. Il a tout géré. Il s’est occupé de tout. Avec lui, je me sentais tellement en sécurité, et c’est presque comme si mon bouclier avait disparu. Mais, en même temps, vous apprenez à faire certaines de ces choses vous-même, et vous vous sentez alors [that] il m’a appris tellement de choses que maintenant j’apporte avec moi. C’est une façon de le garder en quelque sorte.

En octobre, Jean Stamos a publiquement parlé de manquer “tout sur [Bob].” Stamos, 59 ans, a également révélé comment il avait un clin d’œil subtil à son Full house costar et ami proche de sa série Disney +, Gros bonnet. «À la fin, je lui rends en quelque sorte un hommage. Un de mes amis meurt dans la série, et je pense à mon héritage et à tout ce dont il s’agit, et ils me jettent un mémorial où je peux voir comment j’émeut les gens et ce qu’ils signifiaient.