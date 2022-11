La fille de Bipasha Basu et Karan Singh Grover née à Sankashti Chaturthi est un enfant vraiment spécial, révèle un expert en astronomie [Exclusive]

Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont eu la chance d’avoir une petite fille samedi. Le petit est arrivé à l’occasion de Sankashthi Chaturthi. Le couple Monkey Love a nommé la petite Devi Basu Singh Grover. Ils l’ont nommée Devi. Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont officialisé la nouvelle sur Instagram. Ils ont posté une photo avec une légende : “La manifestation physique de notre amour et de nos bénédictions pour Ma est ici maintenant et elle est divine.”

Le célèbre astrologue Pandit Jagannath Guruji a déclaré que Devi allait être un enfant béni et pieux. Elle va apporter chance, bonheur, prospérité et charme dans la vie du couple. Le nom signifie Déesse, ce qui est un bon choix pour les deux parents. La petite régnera sur le cœur des gens avec son calme et sa gentillesse.

Les carrières de Bipasha Basu et Karan Singh Grover augmenteront également en raison de la présence du petit. La célèbre astrologue dit que Devi sera encline à la spiritualité et à la religion. Il a dit que Devi sera une fille moderne mais chérira ses racines indiennes, un peu comme sa mère. C’est un fait connu que Bipasha Basu est aussi assez craignant Dieu.

L’astrologue décrit sa personnalité comme forte, traditionnelle, pratique, fiable et loyale. Elle montrera ces qualités dans sa vie personnelle et professionnelle. L’enfant va être un excellent communicateur. L’enfant est béni avec un Jupiter et un Saturne très forts. Les parents seront bénis avec une bonne santé, la prévenance et la créativité. Il a dit que Devi serait plus enclin à Bipasha Basu qu’à Karan Singh Grover. Elle va être la princesse de sa maman.

C’est une année de petites princesses jusqu’à présent. Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra-Nick Jonas et d’autres ont également accueilli des bébés filles.