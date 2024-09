La fille de Bindi Irwin, Grace Warrior, est la jumelle de grand-père Steve : photo

La fille de Bindi Irwin, Grace Warrior, n’est pas seulement une guerrière de la faune, mais elle ressemble également à son grand-père Steve sur cette adorable photo.

Le 13 septembre, Bindi a partagé une photo émouvante de Grace Warrior sur son Instagram avec la légende suivante : « Quand ‘The Crocodile Hunter’ est promu grand-père Crocodile. ❤️🐊 »

Les fans de la famille Irwin ne pourront pas retenir leurs larmes en voyant cela, mais voilà. Sur la photo, on voit une grande silhouette en carton du regretté Steve, tenant un crocodile. Puis, quand on baisse les yeux, on voit la petite Grace Warrior faire exactement la même grimace que son défunt grand-père, ce qui fait vraiment pleurer les fans.

En parlant des fans, ils ont commenté des choses tellement gentilles sous la vidéo, en disant des choses comme « Si seulement Steve pouvait la voir maintenant. Il serait si fier 🥹 », « Elle a l’expression de son grand-père là » et « C’est trop mignon ! Ils ont EXACTEMENT la même expression 😭😭👏 ».

Bindi Irwin, Chandler Powell. Photo de : Kristin Callahan/Everett Collection.

Pour ceux qui ne le savent pas, Bindi et son mari Chandler Powell ont accueilli leur fille Grace Warrior, 3 ans, le 25 mars 2021, soit exactement un an après leur cérémonie de mariage intime au zoo d’Australie.

Dans une précédente interview avec SheKnows, Bindi a expliqué qu’elle pensait que jouer avec sa fille était l’une des choses les plus importantes à faire. « Ces moments de connexion avec le jeu me reviennent encore en tant qu’adulte, et je pense que c’est vraiment, vraiment spécial. [P]« Le temps de repos est très important car il donne aux enfants l’occasion d’acquérir les éléments de base qui serviront de fondation pour le reste de leur vie. »

Elle a ajouté : « Vous jouez et vous gagnez en confiance, vous élargissez vos connaissances et découvrez la magie du monde qui vous entoure. »

