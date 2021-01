La fille modèle de la légende de l’AFL Billy Brownless a révélé ce qui s’est passé au dîner de Noël avec le meilleur ami de son père, Garry Lyon, et son ex-femme Nicky, alors qu’ils guérissaient enfin les blessures profondes d’un scandale de tricherie.

Cinq ans après la rupture du mariage qui a choqué le monde de l’AFL et provoqué une rupture apparemment irréparable entre les deux, ils ont pu rompre le pain ensemble.

Les anciens amis proches et co-animateurs de Footy Show sont passés d’amis en ennemis en 2016 lorsque Lyon a quitté sa femme et a commencé une relation avec l’épouse de Brownless de 18 ans, Nicky.

Les mariages des deux hommes avaient pris fin avant que Nicky et Lyon n’annoncent qu’ils sortaient ensemble, mais Brownless se sentait toujours trahi parce qu’ils lui avaient dit qu’ils étaient « juste de bons amis ».

Billy Brownless a passé le jour de Noël avec ses enfants, son ex épouse et son nouveau partenaire – son ancien meilleur ami Garry Lyon – cinq ans après que la relation ait détruit l’amitié du duo (photo de gauche à droite, Max, Lucy, Nicky, Garry, Jan Smith, Ruby , Billy, Oscar)

Brownless a posé aux côtés de Nicky et des quatre enfants qu’ils partagent, Ruby, Lucy, Max et Oscar à Geelong le jour de Noël (photo, les quatre enfants avec leur père, au centre)

Après cinq ans de mauvais sang, Brownless et Lyon ont commencé des étapes vers la réconciliation plus tôt cette année lorsque Brownless a déclaré qu’ils étaient dans une « bonne situation », avant de passer le jour de Noël ensemble.

La fille de Brownless, Lucy, a décrit le déjeuner entre les familles recomposées comme «vraiment spécial».

«Cela a très bien fonctionné et c’était très positif. Je pense que nous sommes tous heureux et heureux d’être tous ensemble. C’était une belle journée. Nous étions tous très excités à ce sujet », a-t-elle déclaré au Herald Sun.

Également à la célébration du jour de Noël, les frères et sœurs de Lucy, Ruby, Oscar et Max, avec qui elle a passé le verrouillage l’année dernière.

«Nous avons vraiment apprécié et en avons profité. Ma grand-mère était avec nous, Oscar était dans le Queensland avec Geelong pour le foot et Ruby et Max et moi avons passé du temps ensemble, ce qui était vraiment sympa », a déclaré Lucy.

Lyon a également figuré dans certains des clichés heureux du déjeuner à Geelong, illustrant que les hommes ont vraiment semblé enterrer la hache de guerre – des années après avoir quitté le Footy Show lorsque le scandale a éclaté.

Brownless, 53 ans, a abordé le problème avec les autres grands de l’AFL Sam Newman et Don Scott dans un épisode du podcast You Cannot Be Serious du couple en septembre.

« Vous savez, je vais vous demander ceci – les gens veulent savoir comment vous et Garry Lyon allez », a déclaré Newman à la fin du podcast.

«À ce moment-là, vous traversez bien sûr toutes les émotions différentes», a répondu Brownless. »Pourquoi moi?’ et un peu de haine.

« Mais maintenant mon pote, ça fait quatre ou cinq ans, je suis venu et tout le monde est bien placé pour être honnête. Garry et Nicky le sont – c’est bien – et les enfants le sont.

«C’était l’autre gros problème. Le jeune Maxy avait environ 10 ans, Oscar avait environ 14 ans, les filles [Lucy and Ruby] étaient 16, 17. »

Billy Brownless et Nicky Brownless (à gauche) avec Garry Lyon et Melissa Lyon (à droite) en 2012. Lyon a entamé une relation célèbre avec Nicky – l’épouse de Billy Brownless depuis 18 ans

Brownless avec ses filles Lucy et Ruby à l’hippodrome de Flemington en 2017. Brownless a déclaré dans un podcast que la rupture avait été plus difficile par le jeune âge de ses enfants. « Le jeune Maxy avait environ 10 ans, Oscar avait environ 14 ans, les filles avaient 16, 17 ans », a-t-il déclaré

Brownless a concédé qu’il n’avait pas entièrement retrouvé l’amitié avec Lyon qu’ils avaient autrefois – affirmant que le couple « pourrait » être partenaire comme avant à un moment donné.

«Il n’y a pas encore de cartes de Noël, mais nous nous sommes parlé à plusieurs reprises», a-t-il déclaré.

«Les enfants vivent avec Garry et Nicky et des choses comme ça.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il lui avait fallu pour sortir de la scission, Brownless a déclaré que deux ans étaient trop courts, mais cinq ans pourraient être plus précis.

« Il n’y a pas de problèmes, nous sommes dans un bon espace, il est dans un bon espace, Nicky est, les enfants sont et moi aussi. Mais cela a pris du temps. C’est vrai », a déclaré Brownless.