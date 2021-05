Lors de sa première apparition depuis l’annonce du divorce avec sa femme Melinda, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a figuré sur une histoire Instagram de sa fille Jennifer. Bill a passé du temps « de qualité » avec Jennifer, apparemment chez eux alors que le duo était habillé pour plus de confort. « Rien de mieux que du temps de qualité avec les membres de la famille », a déclaré Jennifer sous-titré la photo non disparue qui mettait également en vedette leur adorable chien de compagnie. Bill et Jennifer prennent une pose joyeuse et souriante pour la caméra. Cette photo intervient juste un jour avant le début de la procédure de divorce de Bill et Melinda, qui ont rendu leur décision de séparation publique dans une déclaration commune publiée le 3 mai. Dans leur déclaration, le duo a annoncé leur séparation après un mariage de 27 ans et a déclaré que cette décision intervient car ils « ne croient plus pouvoir grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de leur vie. Cependant, le couple a réitéré qu’il continuerait à travailler ensemble dans leurs actions philanthropiques par le biais de leur fondation. Le duo a été impliqué dans plusieurs œuvres philanthropiques à travers le monde par le biais de leur Fondation Bill et Melinda Gates. Bill et Melinda sont les parents de trois enfants – fille Jennifer, 25 ans, Phoebe, 18 ans, et son fils Rory, 21 ans.

Bien que la raison exacte de leur divorce n’ait pas été révélée, Melinda a cité le mariage comme étant «irrémédiablement rompu» dans les documents judiciaires.

Selon un Interne du milieu des affaires rapport, Melinda avait déjà demandé le divorce en 2019, à peu près au même moment où les liens de Bill avec Jeffrey Epstein avaient fait surface. Cependant, le couple voulait attendre que leur plus jeune fille ait 18 ans avant d’annoncer le divorce.

À la suite de l’annonce du divorce par Bill et Melinda, sa fille Jennifer a également partagé un message public dans lequel elle a demandé aux gens de donner vie privée à la famille dans la « période difficile ». Jennifer a également remercié les personnes qui avaient offert leur soutien et leurs « paroles aimables » et ont clairement indiqué qu’elle ne ferait pas de commentaires sur le divorce de leurs parents.

