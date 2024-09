La fille de Bill Gates a perdu des amis à cause de la théorie du vaccin contre le Covid

Bill Gates a fait l’objet de plusieurs théories du complot, notamment celle selon laquelle il forcerait les gens à manger des insectes et qu’il ferait partie d’une race de lézards métamorphes. Mais sa fille Phoebe a vu ses amitiés prendre fin à cause d’histoires qui ont circulé au sujet de son père et des vaccins contre le Covid. « J’ai même eu des amis qui m’ont coupé les vivres à cause de ces rumeurs de vaccins », a-t-elle confié à son père dans la nouvelle docu-série Netflix « What’s Next ? The Future with Bill Gates », Notes sur les gensSes commentaires faisaient référence à la croyance démystifiée selon laquelle Gates aurait placé des puces électroniques dans les vaccins contre le Covid afin de suivre les gens.

Bill reste optimiste quant au monde en ligne et répond à la révélation de sa fille : « Je ne sais pas, j’ai besoin d’en apprendre davantage car je crois naïvement que la communication numérique peut être une force pour nous rassembler et pour avoir un débat raisonnable. »

Phoebe a ajouté que son père ne comprenait pas toujours que « ce ne sont pas vraiment la logique et les faits qui l’emportent » sur Internet. « Les gens veulent s’évader, ils veulent rire, ils veulent voir une vidéo captivante, ils veulent s’éloigner de la réalité ennuyeuse. »

La désinformation qui a entouré à la fois le Covid et les vaccins rend « effrayant » l’idée de ce qui pourrait arriver si « nous avions une pandémie dix fois pire », a poursuivi Gates père, ce qui a incité sa fille à l’arrêter. Elle lui a dit : « Ils vont penser que tu vas en être la cause » s’il le prédit dans cette émission.

Dans une interview avec CNET Dans un article publié mercredi, Bill Gates a déclaré qu’il avait été un jour confronté dans la rue à une femme qui croyait à la théorie du complot des puces électroniques. Il lui a dit : « Je n’ai vraiment pas besoin de vous pister en particulier. »

Bill Gates a publié la semaine dernière sur Netflix sa série documentaire en cinq parties intitulée « What’s Next ? The Future with Bill Gates ». Dans la sériele fondateur de Microsoft explore « les défis et les innovations qui façonnent notre monde » — y compris la désinformation.