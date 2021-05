La fille de Bill et Melinda Gates s’ouvre sur le divorce de ses parents dans un post viral sur Instagram

Peu de temps après que le couple milliardaire Bill et Melinda Gates aient annoncé publiquement leur divorce après 27 ans de mariage, leur fille aînée Jennifer Gates a révélé que leur famille traversait une « période difficile ».

Peu de temps après la déclaration officielle du divorce, le jeune homme de 25 ans s’est rendu sur Instagram et a publié une histoire.

«Ce fut une période difficile pour toute notre famille. J’apprends toujours comment soutenir au mieux mon propre processus et mes émotions ainsi que les membres de ma famille en ce moment et je suis reconnaissante de l’espace pour le faire », dit-elle.

Depuis que la nouvelle a éclaté, il y a eu des spéculations sur ce que le couple milliardaire partagera son patrimoine d’une valeur de 130 milliards de dollars. Selon les rapports, Melinda n’a pas signé d’accord prénuptial avec Bill, qui est actuellement la quatrième personne la plus riche du monde.

Elle a ajouté qu’elle ne ferait aucun commentaire personnel sur quoi que ce soit concernant la séparation. Jennifer est l’aînée des trois enfants de Bill et Melinda. Le couple a également un fils de 21 ans, Rory, et sa fille de 18 ans, Phoebe.

Dans une déclaration commune, les Gates ont annoncé leur décision de divorce en déclarant « nous ne pensons plus pouvoir grandir ensemble en tant que couple ».

Selon le communiqué publié par le couple, ils ont pris la décision de mettre fin à leur mariage après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur leur relation.

«Nous avons élevé trois enfants incroyables et construit une fondation qui travaille partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive», ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le communiqué indique en outre que Melinda et Bill Gates continueront de partager leur croyance en cette mission et continueront de travailler ensemble à la Fondation Bill et Melinda Gates, la plus grande fondation caritative privée au monde.

Bill était autrefois la personne la plus riche du monde et sa fortune est estimée à bien plus de 100 milliards de dollars. Aujourd’hui, il est la quatrième personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 130,5 milliards de dollars, selon Forbes.

Ils se sont mariés en 1994 à Hawaï. Ils se sont rencontrés après qu’elle a commencé à travailler chez Microsoft en tant que chef de produit en 1987.

